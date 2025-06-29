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MLB》刷新旅美生涯最速火球！ 大谷翔平猛飆163.6公里、先發2局無失分

2025/06/29 07:26

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出擊，先發2局無失分，猛催101.7英哩（約163.6公里），刷新美職生涯最速紀錄，不過球隊終場以5：9不敵皇家，中斷5連勝。

「投手大谷」本季第3次登板，首局面臨1出局一二壘有人危機，隨後對決帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）在2好0壞下，大谷投出一顆內角101.7英哩四縫線速球，創下美職生涯最速紀錄，成功讓打者敲出雙殺，化解危機。

大谷2下續投，讓皇家三上三下，結束今天先發工作。「投手大谷」復出後首度投2局，用球數27球，有3球破百英哩，被敲1安無失分，三振、保送各1，無關勝敗、防禦率2.25。

「打者翔平」方面，此戰4打數熄火，苦吞3次三振，打擊率下滑至0.291，道奇8下取消DH讓野手登板，大谷也提前退場。

皇家3下突破道奇牛棚，靠著安打串聯攻下2分先馳得點，5下灌進4分大局、其中帕斯昆汀轟出一發3分砲，皇家前5局打完握有6：0領先。

道奇直到7上才靠著佛里曼（Freddie Freeman）陽春砲破蛋，但7下牛棚又被狙擊，讓皇家攻下3分擴大分差。

道奇9上狂敲5安灌進5分大局，但未能改變勝負，最終以4分之差輸球，無緣打出6連勝。

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