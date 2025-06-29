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MLB》洋基慘遭自己送走的好手好投完封！「法官」賈吉近況持續萎靡

2025/06/29 07:15

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與運動家系列賽第2戰，條紋軍打線遭到綠帽軍團左投希爾斯（JP Sears）壓制，最終以0：7被完封；當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）連續2場比賽沒有安打，持續陷入低潮。

29歲的希爾斯原本是洋基農場的新秀，2022年被打包交易到運動家換來蒙塔斯（Frankie Montas）等人。而在今天之前，他對洋基出賽6場勝投未開張，還苦吞4敗。

不過今天再度對決前東家，希爾斯投5.2局只被敲2安，送出4次三振與3次保送無失分，加上新秀右投柏金斯（Jack Perkins）後援3.1局無失分完封洋基，希爾斯收下本季第6勝，也是生涯對戰洋基首勝，賽後防禦率5.09。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）今投6局被敲4安包含2發全壘打，投出7次三振與2次保送，失掉4分都是責失分，賽後防禦率3.09，吞下本季第4敗；條紋軍打線全場只出現3支安打，其中當家球星賈吉3支0，僅獲得1保送，連續2場沒安打演出，賽後打擊三圍至.354/.456/.705，近7場打擊三圍僅.160/.323/.320。

運動家總教練卡塞（Mark Kotsay）賽後也稱讚希爾斯，「這對JP來說是很重要的一場先發。」希爾斯今天好投之前，3場出賽失掉10分，「他真的很需要這一場好投。」至於被問及對決前東家洋基是否讓希爾斯有額外動力，卡塞表示：「我不這麼覺得，他以前也對過洋基，這場他知道自己要投好，他也做到了。」

希爾斯。（美聯社）希爾斯。（美聯社）

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