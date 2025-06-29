溫網》艾卡拉茲目標專注奪冠 不去想「三連霸俱樂部」

艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽6月30日開打，男單衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）台灣時間晚間8點半開幕戰登場，對決38歲義大利老將弗格尼尼（Fabio Fognini），西班牙第2種子賽前強調，此行將專注於贏得冠軍，而非挑戰「三連霸俱樂部」等歷史紀錄。

「我來這裡是真的想贏得冠軍，再次高舉獎盃，而不是想著有多少球員連續3次贏得溫網。」艾卡拉茲近況甚佳，本屆有機會跟上柏格（Bjorn Borg）、山普拉斯（Pete Sampras）、 費德爾（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）的傳奇前輩腳步，成為公開年代草地大滿貫3連霸的史上第5人，但22歲的「三巨頭接班人」低調回應：「我只想做好準備，以最佳狀態迎接比賽，現在並沒有去考慮能否連續3屆贏得金盃。」

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艾卡拉茲先前法國公開賽歷經史詩級決戰，搶救3個冠軍點大逆轉義大利球王辛納（Jannik Sinner），完成紅土大滿貫連莊壯舉；如今重返全英草地俱樂部，近來18連勝氣勢如虹，也是職業生涯最長連勝，期待綠茵作戰的他說：「最美麗的網球比賽，就是在草地進行。我覺得大家在草地打球時展現出的風格非常美妙，動作確實很費勁，但當你掌握時，感覺就像在飛翔。」

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