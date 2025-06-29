MLB》飆旅美生涯最速火球！大谷翔平點出關鍵、談二刀流熄火給看法

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天先發登板面對皇家，投2局無失分，還飆出旅美生涯最快球速101.7英哩（約163.6公里）火球，令道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）備感驚訝。

今天是「投手大谷」本季第3次先發，最終以27球投完2局，也是他傷癒復出後第1次投超過1局，僅被敲出1支安打，送出1次三振，沒有失分；不過「打者翔平」今天就沒有發揮，4打數繳白卷，吞下本季第5次的單場3K。

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賽後談到自己能催出旅美生涯最快球速，大谷表示：「如果只是一直投Live BP，我想應該不會出現這種球速。所以從這角度看，哪怕只是投短局數，只要能在正式比賽中進入狀態，逐漸習慣這樣的球速，就是件好事，我認為這也是今天表現不錯的一點。」總教練羅伯斯則坦言很驚訝：「我沒料到，他應該是有受到腎上腺素激發影響！」

大谷也坦言，其實自己目前還沒有想要全力催球速的打算，「但當有跑者上到二壘或出現失分危機時，不想被打的心情會自然湧現，球速自然也就催出來了，這是種不自覺的反應。」他也認為現在自己速球的轉速有達到水準，也持續進步中。

今天「投手大谷」距離完全體又邁進一大步，然而「打者翔平」似乎有些疲倦，對此大谷則表示：「今天沒能敲出安打，單就打擊內容來說，或許不是能帶來好結果的策略。雖然投球和打擊是同一天進行，但基本上我會分開看待，今天投球表現不錯，但打擊不理想，我覺得就是這樣。」

另外大谷也被問到是否參加今年的全壘打大賽，他也直接了當回覆：「以目前的規則來看要參加很困難，所以我認為今年應該是沒機會參賽。」

大谷翔平。（美聯社）

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