MLB》經典賽就嘗過大谷164公里火球！皇家重砲笑：為啥每次都是我

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出賽，先發2局無失分，面對皇家帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）還飆出催101.7英哩（約163.6公里）的旅美最速火球。有趣的是，這已經不是帕斯昆汀諾第一次被大谷的極速火球伺候。

大谷今天在1局上1出局一、二壘有人時面對帕斯昆汀諾，投出他在大聯盟生涯最快的101.7英哩火球，被帕斯昆汀諾敲出二壘滾地球形成雙殺。而事實上，帕斯昆汀諾在2023年經典賽代表義大利參賽時，大谷也曾對他投出過102英哩（約164.1公里）的火球。

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今天賽後接受日本媒體訪問，帕斯昆汀諾笑著說：「你們知道翔平最快的2球都是對誰投的嗎？去問他啊，為什麼每次都要對我飆這麼快的球！」說完引發現場一陣笑聲。

帕斯昆汀諾補充：「其實那個打席我是要鎖定他的滑球，因為他很喜歡投這類型的球路，但今天他沒對我投，結果連續3球都是超極快的直球，只能說我完全沒輒。」

對於大谷的速球，帕斯昆汀諾也大讚：「他的球路真的都很有特色，他的四縫線有點像卡特球，會有稍微的位移，他的伸卡球也掉得很快，除此之外他也真的很會投卡特球，變化幅度很大。他的球路變化多端，很難紮實擊球。」

根據《Baseball Savant》統計，大谷翔平今天投2局用27球有20顆好球，包含11顆四縫線速球、9顆橫掃滑球、4顆滑球、2顆伸卡球與1顆卡特球，四縫線均速98.8英哩，有3球破百英哩，最快101.7英哩。

帕斯昆汀諾。（路透）

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