MLB》「他正完成大多數人做不到的事」 道奇大物看大谷翔平復出之路

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出賽，先發2局無失分，飆出旅美生涯最快101.7英哩（約163.6公里）火球，連續2次登板都與他搭檔的24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing），賽後也對大谷的好表現給予肯定。

大谷本季初登板與明星捕手史密斯（Will Smtih）搭配，之後2場則改由拉辛蹲捕。談到今天大谷的表現，拉辛表示：「他在2局投球中都穩定維持球速，投出好球後又能重新聚精會神，在關鍵時刻投出該投的球。能沒有失分是很棒的結果，整體表現很好，也能感受到他強烈的競爭意志。」

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對於大谷投出旅美生涯最速的101.7英哩火球，拉辛透露：「看得出來他那球有特別用力催，這是很正面的訊號。能飆出這種球速本身就別具意義，整體來說他的球速發揮出色，我相信他自己對這次登板應該也很滿意。」拉辛說，接下來要觀察大谷能否拉長投球局數。

談到大谷一路走來從復健到Live BP，再到牛棚練投，如今正式回歸大聯盟投手丘，拉辛說道：「他的球速逐漸回復，也越來越習慣在投手丘上的節奏，關鍵時刻能穩穩投出好球。他正在完成一件絕大多數投手都做不到的事情，接下來我們要繼續幫助他提升狀態。」

另外，拉辛也談到大谷今天三振掉皇家頭號大物卡利亞諾內（Jac Caglianone）的89.1英哩滑球，「那是顆很棒的球路，他有兩種不同型態的滑球，各有不同用途。今天他將這兩種球路發揮得宜，成功製造對手揮空，效果很棒。」根據《Basaball Savant》，大谷今天27球中有9顆橫掃滑球，均速83.3英哩；還有4顆滑球，均速88.2英哩。

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