苗博雅「半年急救變3年長照」 台灣石虎足球隊3年傳奇旅程

台北市議員苗博雅在臉書透露他與台灣石虎足球隊的淵源。（取自苗博雅臉書）

〔記者何玉華／台北報導〕「臺灣石虎足球隊」前身為大同足球隊，已有逾一甲子歷史，在大同公司退出資助的3年期間，台北市議員苗博雅接下球隊理事長兼總領隊一職，「以為只有半年的急救，變成3年的長照」，他四處請求善心企業、人士支持，成功促成企業界投資足球超過3000萬元，並獲得2023賽季企甲聯賽亞軍佳績，也支持4支青訓梯隊，為球員留下職業舞台，如今大同將重返足壇冠名認養，雙方將於今（29）日下午5點共同舉行合作發表會，往「催生職業足球聯盟」的目標前進。

苗博雅今天在臉書分享他與臺灣石虎足球的關係；大同公司在1963年創立「大同足球隊」，是台灣歷史最悠久的足球隊，也是第一支在台灣最高層級企甲聯賽開創三連霸王朝的勁旅。因大同公司政策改變，2022年停止資助，足球隊面臨解散的危機，時任臺北市足球協會理事長的台北市議員林亮君跟苗博雅提到此事，擔心球隊解散重創台灣職業足球發展。

請繼續往下閱讀...

苗博雅說，憑著一股單純的熱血，他「超級天真」的決定接手擔任球隊理事長，幫忙尋找下一個願意認養球隊的企業，延續優秀選手的生涯舞台；取復育保育動物之意，將球隊命名為「臺灣石虎足球」，打造一支以發揚臺灣足球為核心精神的隊伍。以為很快能找到下一個願意認養球隊的企業，但臺灣職業足球環境未成熟，企業更願意選擇投資棒球、籃球，將資源投入足球的意願相對低落，讓他一接手就面臨沉重的財務壓力與人力短缺。

他指出，由於企甲是半職業聯賽，球隊每個月隊職員薪資約需80至90萬，加上訓練、比賽、交通等隊務費用，每個月至少需要100萬現金支出，一年經費至少1200萬，遠超他兩次競選議員的總支出。資金短缺、營運艱困，甚至在2024賽季中一度瀕臨降級危機。他第一次開啟無限拜託模式，請求善心企業、人士資助，自己也墊付超過200萬元，還厚臉皮商請妹妹無薪擔任球隊的營運人員，分毫不取一人扛下幾乎全部的球隊營運事務。

儘管艱困，但在各方貴人協助下，有驚無險，從夾縫中長出美麗的花朵；球隊在2023賽季獲得企甲聯賽亞軍佳績。石虎主隊簽約聘任的教練隊員達到119人次，創造超過100個工作機會；發出的教練球員薪資，達到3097萬6355元，成功促成臺灣企業界投資足球超過3000萬。同時，基層足球培訓，石虎成功支持U10、U12、U15、U18四支青訓梯隊。2024年，主場比賽創下677人次進場觀賽，刷新企甲聯賽最高紀錄。2024年石虎主場平均超過630位觀眾入場，也是企甲聯賽平均最高。

苗博雅說，「原本以為半年內急救的任務，變成3年的長照」，今年，奇蹟發生了。苦心呵護的球隊，花了3年時間登上巔峰，大同公司經營團隊也基於回饋社會的良善理念，決議重返足壇，冠名認養石虎足球，延續從1963年開始，迄今62年的傳奇旅程，大同足球王者即將再臨，今天下午5點，他們將在台北市議會1樓交誼廳舉辦球隊未來展望說明會，秉持「振興臺灣足球」的核心理念，健全球隊體質，改革足球文化，持續往「催生職業足球聯盟」的目標前進，希望邀請更多人一起來見證這段從大同到石虎再到大同的足球傳奇旅程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法