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MLB》連2戰開轟締壯舉後熄火！大谷曝遺憾：也許比賽走向會不一樣

2025/06/29 09:35

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出擊，「投手」大谷先發2局無失分，還飆出旅美生涯最快球速101.7英哩（約163.6公里）火球，但「打者翔平」卻4打數繳白卷，賽後大谷也透露這場比賽較遺憾的地方。

「投手大谷」此役迎來本季第3次先發，最終以27球投完2局，也是他傷癒復出後第1次投超過1局，僅被敲出1支安打，送出1次三振，沒有失分；不過「打者翔平」今天就沒有發揮，4打數繳白卷，吞下本季第5次的單場3K。

昨天大谷3打數2安打，包含本季第29轟與第7支三壘安打，寫下球隊前83場敲29轟的隊史紀錄。然而今天卻苦吞3次三振，唯一沒被三振的打席是在5局上，當時大谷面對皇家先發投手盧戈（Seth Lugo），逮中89.7英哩偏高卡特球，敲出中外野深遠飛球，擊球初速110.6英哩，可惜仰角45度太高，最終僅飛390英呎遭到接殺。

賽後大谷受訪時被媒體問及打擊近況不錯，他回覆：「今天對手的控球能力真的很出色，我們的打線沒能展現太多韌性。其中我在第5局那顆飛球，如果那球能再飛一點點，也許比賽的走向就會不一樣。總覺得今天就差這麼一點，沒能扭轉局勢。」

道奇5局上打完仍以0：2落後，5局下卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）核爆，單局被敲4安包含帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）的3分砲，失掉6分。此役他接手大谷長中繼投球，4局被敲8安失6分，送出4K、1BB，吞下本季第2敗，賽後防禦率3.97。

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