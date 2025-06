鈴木誠也。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日本重砲鈴木誠也今天敲出本季第22轟,刷新大聯盟生涯單季最多轟紀錄,率隊以12:3打爆太空人。

鈴木誠也今在8上炸裂,從太空人牛棚古斯托(Ryan Gusto)手中夯出中左外野2分砲,擊球初速105.8英哩、飛行距離405英呎,助隊添加保險分。

請繼續往下閱讀...

鈴木誠也賽季第22轟出爐,刷新個人單季最佳,同時改寫日本右打者在大聯盟單季最多轟紀錄。

鈴木誠也此戰還打出1支三壘安打,全場5打數敲2安都是長打,進帳2分打點、跑回2分,賽後打擊率為0.261。鈴木誠也目前累積69分打點,與水手重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)並列全聯盟打點王。

22 homers for Seiya Suzuki

11 runs tonight for the @Cubs! pic.twitter.com/ct6u979L2D