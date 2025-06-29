MLB》有望成經典賽台灣助力！台美混血費爾柴德連2戰敲長打超火燙

費爾柴德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天在面對費城人的比賽中有長打演出，連續2場都敲出長打，傷癒回歸後手感逐漸火燙。

費爾柴德在5月30日因盜壘造成左手小指脫臼，進入10天傷病名單，並在6月17日歸隊。傷癒回歸後前2戰對上大都會，費爾柴德第1場只獲得上場代跑的機會，第2場2打數0安打，吞下2次三振。

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不過昨天對上費城人之戰，費爾柴德代打4打數敲出2安打，且2支都是二壘安打。今天繼續交手費城人，費爾柴德任先發第8棒左外野手，2局下首打席從費城人左投魯薩多（Jesus Luzardo）手中敲出二壘安打，4局下遭到三振，之後遭到代打退場。

費爾柴德此役2打數1安打，吞下1次三振，賽後打擊三圍上升到.220/.273/.366，攻擊指數0.639。本季費爾柴德累積4支二壘安打，有3支都是在這兩天擊出。

中職會長蔡其昌將於7月9日赴美10天，拜會卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德、強納森‧龍（Jonathon Long）3位台美混血球員，邀請他們參加在明年經典賽為台灣隊助陣，蔡其昌坦言，這個任務非常艱鉅，他決定親自跑一趟美國，當面展現中職的誠意。

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