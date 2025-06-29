MiLB》莊陳仲敖6局飆7K超好投問天！水手台灣火球男1A初登板被打爆

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣強投莊陳仲敖，今天面對教士2A繳出6局飆7K僅1責失的優質先發，但打線熄火之下苦吞本季第8敗；昨天剛被升上1A的水手火球男沈家羲，今天初登板僅投4局失5分，遭到震撼教育。

莊陳仲敖今天開賽狀況絕佳，1局上連飆3張老K，2局上再飆1K，前2局上演6上6下。3局上莊陳又是以三振開局，儘管接著被敲出本場首安並被短打推進至二壘，莊陳仍不慌不忙讓打者敲出滾地球出局，化解得點圈有人危機。

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4局上莊陳仲敖連續解決2人，接著被敲安又投出保送，所幸再飆K解圍。然而5局上莊陳遭遇亂流，連續被敲2安，儘管他送出本場第7次三振，但隨後自己牽制一壘時發生暴傳失誤讓跑者上到二、三壘，接著再被連續2安狙擊丟2分，此時莊陳回穩用雙殺結束該半局。

6局上莊陳續投演出本場第3次3上3下，也結束今天工作。此役莊陳仲敖投6局用94球有61顆好球，被敲出6支安打，失2分有1分責失，連續2場繳出優質先發，另飆7次三振與1次保送，賽後防禦率降至4.43，無奈最終球隊0：2輸球，莊陳吞下本季第8敗。

沈家羲。（資料照，悍創運動經紀提供）

昨天才被水手從新人聯盟升上1A的台灣21歲台灣火球男沈家羲，今天馬上迎來1A初登板，面對的是教士1A。沈家羲開賽馬上送出三振，但接著就出現不穩，先觸身球後被敲安，儘管抓下第2個出局數，但仍遭全壘打砲轟失掉3分。

2、3兩局沈家羲回穩，上演6上6下，還送出3次三振。但好景不常，4局下1出局後再度風雲變色，沈家羲被敲2安，加上1保送以及1物野手選擇再掉2分，也讓比數5：5被追平。最後沈家羲投完該半局沒再掉分，結束1A初登板。

此役沈家羲先發4局被敲4支安打，包含1支二壘安打與1發3分砲，失掉5分都是責失分，送出4次三振與1次四壞保送，還有1次觸身球，賽後防禦率11.25，沈家羲無關勝負。

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