晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》莊陳仲敖6局飆7K超好投問天！水手台灣火球男1A初登板被打爆

2025/06/29 10:50

莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）莊陳仲敖。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣強投莊陳仲敖，今天面對教士2A繳出6局飆7K僅1責失的優質先發，但打線熄火之下苦吞本季第8敗；昨天剛被升上1A的水手火球男沈家羲，今天初登板僅投4局失5分，遭到震撼教育。

莊陳仲敖今天開賽狀況絕佳，1局上連飆3張老K，2局上再飆1K，前2局上演6上6下。3局上莊陳又是以三振開局，儘管接著被敲出本場首安並被短打推進至二壘，莊陳仍不慌不忙讓打者敲出滾地球出局，化解得點圈有人危機。

4局上莊陳仲敖連續解決2人，接著被敲安又投出保送，所幸再飆K解圍。然而5局上莊陳遭遇亂流，連續被敲2安，儘管他送出本場第7次三振，但隨後自己牽制一壘時發生暴傳失誤讓跑者上到二、三壘，接著再被連續2安狙擊丟2分，此時莊陳回穩用雙殺結束該半局。

6局上莊陳續投演出本場第3次3上3下，也結束今天工作。此役莊陳仲敖投6局用94球有61顆好球，被敲出6支安打，失2分有1分責失，連續2場繳出優質先發，另飆7次三振與1次保送，賽後防禦率降至4.43，無奈最終球隊0：2輸球，莊陳吞下本季第8敗。

沈家羲。（資料照，悍創運動經紀提供）沈家羲。（資料照，悍創運動經紀提供）

昨天才被水手從新人聯盟升上1A的台灣21歲台灣火球男沈家羲，今天馬上迎來1A初登板，面對的是教士1A。沈家羲開賽馬上送出三振，但接著就出現不穩，先觸身球後被敲安，儘管抓下第2個出局數，但仍遭全壘打砲轟失掉3分。

2、3兩局沈家羲回穩，上演6上6下，還送出3次三振。但好景不常，4局下1出局後再度風雲變色，沈家羲被敲2安，加上1保送以及1物野手選擇再掉2分，也讓比數5：5被追平。最後沈家羲投完該半局沒再掉分，結束1A初登板。

此役沈家羲先發4局被敲4支安打，包含1支二壘安打與1發3分砲，失掉5分都是責失分，送出4次三振與1次四壞保送，還有1次觸身球，賽後防禦率11.25，沈家羲無關勝負。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中