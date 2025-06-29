MiLB》本季與火球男藤浪晉太郎當隊友！日本混血野手也遭水手釋出

乙坂智。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕前橫濱DeNA內野手乙坂智在5月時獲得水手青睞，雙方簽下小聯盟約，然而日媒報導，乙坂智在今天遭到水手釋出。

現年31歲的乙坂智在2011年日職選秀第5輪被橫濱選中，在該隊效力10年，468場出賽累積10轟、53分打點，打擊率0.229，並在2021年季後遭到戰力外。2022年起乙坂智先後轉戰到墨西哥、委內瑞拉、美國獨立聯盟。

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今年3月，乙坂智再度回到美國獨立聯盟的約克革命隊（York Revolution），繳出打擊率0.405、1轟、8分打點、4盜的成績單，並在5月獲得水手小聯盟合約。然而他加入水手3A後，僅出賽9場累積23打數，敲出6支安打，打擊率0.261，累積0轟、2分打點，如今遭到釋出。

乙坂智的爸爸是美國人，混血外貌備受注目。而在2021年時，乙坂智遭日本週刊爆料，違反防疫期間規定跑去夜店玩，一夜和超過15名女子交換聯絡方式，最後和2女一起走出夜店，橫濱球團當時對此事道歉，並要求乙坂在家閉門思過。

值得一提的是，乙坂智這段時間也和日本火球男藤浪晉太郎當隊友，而藤浪晉太郎才剛在6月18日被水手釋出，目前下一步仍在未定之天。

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