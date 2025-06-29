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世警消運動會 警政署首日勇奪3金1銀2銅

2025/06/29 14:54

警政署首日就有穿金戴銀好成績，左ㄧ吳玫玲、左二陳于書、左三袁鵬皓；右ㄧ蕭素秋、右二許書豪、右三林世明。（記者姚岳宏翻攝）警政署首日就有穿金戴銀好成績，左ㄧ吳玫玲、左二陳于書、左三袁鵬皓；右ㄧ蕭素秋、右二許書豪、右三林世明。（記者姚岳宏翻攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕「2025年第 21屆世界警察消防運動會」於6月27日至7月6日（計 10天），在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行，我國警政署選手首日賽事即由柔道組吳玫玲、林世明、蕭素秋、許書豪、袁鵬皓及陳于書等6位好手，一舉奪下3金1銀2 銅，創新紀錄。

其中，來自彰化縣警察局的科長林世明，年輕時為我國柔道國手，曾在1987年德國世界盃柔道錦標賽獲得第5名；1989年南斯拉夫世界柔道錦標賽中，更擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根；在 2025 年世界壯年運動會擊敗俄羅斯柔道選手，勇奪金牌；大甲媽祖繞境期間，彰化縣警察局為嚴防地方黑道角頭衝突，特成立「機動應變隊」 ，由訓練科長林世明率42名柔道及跆拳道高手員警護轎，已經連續三年沒有打架鬥毆的事情發生；本日參加柔道男子60 歲以上、66 公斤以下量級，為我國摘下首金，意義非凡。

參加柔道女子40 歲以上、63 公斤以下量級的組長蕭素秋，是新北市警察局、柔道六段的高手，曾入選國家代表隊，並在第10屆西班牙（巴塞隆納）、第 11屆加拿大（魁北克市）、第 12屆澳洲（阿得雷德）與第 13屆加拿大（本拿比）等世界警消運動會，榮獲女子柔道金牌、跆拳道銀牌及空手道銀牌，以及在 2025年世界壯年運動會勇奪柔道金牌，本日也為我國摘下1面金牌。

參加柔道女子18歲以上、78公斤以上量級的陳于書，是桃園市政府警察局的柔道三段好手，2024 年1月23 日任職於桃園分局中路派出所時，曾偽裝成路人，並趁車手取款時，上前使出柔道「內股」一腳撂倒車手，本日也為我國摘下1面金牌。

參加柔道男子 40 歲以上、100 公斤以上量級的許書豪，是警政署警務正、柔道四段的高手，曾入選國家代表隊，並在第 20 屆加拿大（溫尼伯）勇奪柔道銅牌、柔術銀牌及臥推銀牌，本日也為我國摘下 1面銀牌。

中央警察大學教官吳玫玲、屏東縣政府警察局恆春分局助教袁鵬皓，分別參加柔道女子 40 歲以上、78 公斤以上量級、男子 30 歲以上、90 公斤以下量級，各獲得1銅，表現出色。

警政署說，2025年第 21屆世界警察消防運動會首日，台灣健兒即傳捷報，勢將持續過關斬將，為國爭光！

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