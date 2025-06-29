MLB》現役唯一！道奇MVP強打佛里曼寫歷史 達成超狂里程碑

佛里曼。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）今日手感超火燙，繳出3安猛打賞、包括敲出本季第10轟，一舉達成生涯4000壘打數壯舉。

佛里曼今天面對皇家在1上、5上都敲出一壘安打，第7局從皇家左投林區（Daniel Lynch）手中敲出中外野陽春彈，賽季第10轟出爐，擊球初速102.4英哩、飛行距離421英呎。佛里曼此戰敲出3安，另外選到2保送，單場5打席都上壘。

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佛里曼上一次開轟已經要追溯至美國時間5月11日，對於這支久違的全壘打，他表示：「我一直努力不懈，現在終於看到成果，真的很高興，希望能以此為契機，持續打出更好的表現。」

值得一提的是，賽前生涯累積3997壘打數的佛里曼，今天進補6個壘打數後，目前累積4003壘打數，成為大聯盟史上第91位、現役球員中唯一達成4000壘打數里程碑的選手。

Dodgers might end up losing today, but Freddie Freeman going deep including a 3 hit game feels like a massive W pic.twitter.com/a1fb2h2mJH — Nick （@talkingbluenick） June 28, 2025

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