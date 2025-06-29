晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》現役唯一！道奇MVP強打佛里曼寫歷史 達成超狂里程碑

2025/06/29 15:29

佛里曼。（法新社）佛里曼。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）今日手感超火燙，繳出3安猛打賞、包括敲出本季第10轟，一舉達成生涯4000壘打數壯舉。

佛里曼今天面對皇家在1上、5上都敲出一壘安打，第7局從皇家左投林區（Daniel Lynch）手中敲出中外野陽春彈，賽季第10轟出爐，擊球初速102.4英哩、飛行距離421英呎。佛里曼此戰敲出3安，另外選到2保送，單場5打席都上壘。

佛里曼上一次開轟已經要追溯至美國時間5月11日，對於這支久違的全壘打，他表示：「我一直努力不懈，現在終於看到成果，真的很高興，希望能以此為契機，持續打出更好的表現。」

值得一提的是，賽前生涯累積3997壘打數的佛里曼，今天進補6個壘打數後，目前累積4003壘打數，成為大聯盟史上第91位、現役球員中唯一達成4000壘打數里程碑的選手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中