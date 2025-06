MLB》現役唯一！道奇MVP強打佛里曼寫歷史 達成超狂里程碑

佛里曼。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼(Freddie Freeman)今日手感超火燙,繳出3安猛打賞、包括敲出本季第10轟,一舉達成生涯4000壘打數壯舉。

佛里曼今天面對皇家在1上、5上都敲出一壘安打,第7局從皇家左投林區(Daniel Lynch)手中敲出中外野陽春彈,賽季第10轟出爐,擊球初速102.4英哩、飛行距離421英呎。佛里曼此戰敲出3安,另外選到2保送,單場5打席都上壘。

佛里曼上一次開轟已經要追溯至美國時間5月11日,對於這支久違的全壘打,他表示:「我一直努力不懈,現在終於看到成果,真的很高興,希望能以此為契機,持續打出更好的表現。」

值得一提的是,賽前生涯累積3997壘打數的佛里曼,今天進補6個壘打數後,目前累積4003壘打數,成為大聯盟史上第91位、現役球員中唯一達成4000壘打數里程碑的選手。

Dodgers might end up losing today, but Freddie Freeman going deep including a 3 hit game feels like a massive W pic.twitter.com/a1fb2h2mJH