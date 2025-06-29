TPVL》黑狗回來了！陳建禎加盟台鋼天鷹 期待在家鄉球迷面前獻技

陳建禎（左）、台鋼集團會長謝裕民。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕台灣排球名將陳建禎結束旅日生涯，回台加盟台灣職業排球聯盟（TPVL）台鋼天鷹，他表示，很開心可以在職業生涯的尾聲回到台灣打球。

35歲的陳建禎曾帶領台灣男排在2018年雅加達亞運奪下銅牌，2015年加盟中國男子排球聯賽福建師大排球隊，2017年起展開旅日生涯，今年球季結束後正式離開日本SV聯賽的北海道VOREAS隊，決定投入台灣職排舞台，成為天鷹隊史首位隊長。

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天鷹今在台鋼科大為陳建禎舉辦「台灣隊長的新航線」加盟記者會，陣中其他10位本土球員也一同亮相，荷蘭籍主帥教練翰克（Henk Gootjes）則透過影片向子弟兵喊話，希望團隊一同創造歷史。

歷經10年旅外生涯，來自高雄的陳建禎回到家鄉，選擇加入南部唯一的職業男排隊伍，陳建禎表示，「很期待，沒有想過可以撐到職業聯盟成立這一天，台鋼很早就跟我接洽，台鋼集團規模、組織完善，有棒球隊、籃球隊跟足球隊，加上又是南部的球隊，我本身是高雄人，也希望能夠回饋給南部的鄉親。」

原本計劃在35歲退休的陳建禎，本季離開北海道隊後曾考慮卸下戰袍，他表示，適逢職排聯盟成立，自己能有機會在職業生涯尾聲在台灣打球，首要目標就是整合這支球隊，與學弟們盡快拉近距離，「其他球員們幾乎都快小我一輪，但畢竟語言相同，不像到日本換一支球隊都要重新熟悉，希望能趕快跟他們打成一片。」

陳建禎指出，不光是自己，家人、朋友以及一路上支持自己的球迷一定都相當期待自己在天鷹的首季表現，雖然會有一定壓力，但希望能展現自己最好的一面，他也認為職排聯盟成立，讓旅外選手回到台灣後能多一個出路，「對台灣排球環境是加分。」

陳建禎（左）、台鋼集團會長謝裕民。（記者盧養宣攝）

陳建禎（左）、台鋼集團會長謝裕民。（記者盧養宣攝）

台鋼天鷹本土球員一同亮相。（記者盧養宣攝）

台鋼天鷹本土球員一同亮相。（記者盧養宣攝）

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