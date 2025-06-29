晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》久違敲安釋放壓力 王念好加強心理求突破

2025/06/29 16:36

王念好。（記者陳逸寬攝）王念好。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將王念好昨天對統一獅3打數2安打，暌違1個半月再度在一軍敲安，王念好表示，壓力釋放許多，希望持續加強心理素質，打出應有的表現。

王念好昨天首打席就安打，是5月10日以來的首安，終止連續6場、17打數無安打，第3打席再擊出二壘打，本季首度單場雙安，上一次是去年9月26日。

王念好表示，畢竟很久沒有安打了，打出去的時候，感覺壓力減輕很多，賽後教練和學長也都告訴他，這樣打就對了，不要再給自己太多壓力。

王念好在2023年選秀會第1輪第2順位被富邦選上，他表示，球隊用這麼高的順位選他，很想用表現回應球隊的期待，加上本來就自我要求比較高，每場比賽都會設定小目標，如果沒有達成，比賽中就會開始檢討為什麼沒有做到，反而影響接下來的打擊和守備，教練一直提醒他，心理素質要更加強，不要受1個打席、1次守備的好壞影響。

曾經和王念好是U18世界盃隊友的統一獅林佳緯，去年就已經站穩一軍，王念好坦承對他有刺激的作用。王念好表示：「把他當成動力，佳緯可以做到，自己也要有所突破，如果老是原地踏步，可能幾年後就會被取代。」

王念好。（記者陳逸寬攝）王念好。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中