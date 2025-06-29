中職》久違敲安釋放壓力 王念好加強心理求突破

王念好。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將王念好昨天對統一獅3打數2安打，暌違1個半月再度在一軍敲安，王念好表示，壓力釋放許多，希望持續加強心理素質，打出應有的表現。

王念好昨天首打席就安打，是5月10日以來的首安，終止連續6場、17打數無安打，第3打席再擊出二壘打，本季首度單場雙安，上一次是去年9月26日。

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王念好表示，畢竟很久沒有安打了，打出去的時候，感覺壓力減輕很多，賽後教練和學長也都告訴他，這樣打就對了，不要再給自己太多壓力。

王念好在2023年選秀會第1輪第2順位被富邦選上，他表示，球隊用這麼高的順位選他，很想用表現回應球隊的期待，加上本來就自我要求比較高，每場比賽都會設定小目標，如果沒有達成，比賽中就會開始檢討為什麼沒有做到，反而影響接下來的打擊和守備，教練一直提醒他，心理素質要更加強，不要受1個打席、1次守備的好壞影響。

曾經和王念好是U18世界盃隊友的統一獅林佳緯，去年就已經站穩一軍，王念好坦承對他有刺激的作用。王念好表示：「把他當成動力，佳緯可以做到，自己也要有所突破，如果老是原地踏步，可能幾年後就會被取代。」

王念好。（記者陳逸寬攝）

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