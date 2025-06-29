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日職》在「不能完投」的巨蛋完投勝！火腿達孝太超越大谷翔平寫新紀錄

2025/06/29 17:23

達孝太開季5連勝，職業初登板至今先發6連勝寫下日職新紀錄。（圖片取自日本火腿X）達孝太開季5連勝，職業初登板至今先發6連勝寫下日職新紀錄。（圖片取自日本火腿X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿2021年第一指名大物達孝太，今天在Belluna巨蛋這座才被日本火腿監督新庄剛志直言「不能完投」的球場，以115球完投9局僅失1分飆8K，精彩奪下賽季第第5勝（0敗）。

西武獅的Belluna巨蛋雖然名叫巨蛋，但是一開始並沒有屋頂，是直到1997年、1998年分階段施工後才增設屋頂，直到1999年正式巨蛋化。但因為其建築結構導致「夏熱冬冷」，被戲稱為「西武蒸籠」。前天西武獅王牌投手今井達也在西武巨蛋只投3.2局就因為身體不適退場，賽後新庄監督受訪談到自家先發投手伊藤大海時也表示，這座球場是不能完投的。

不過今天達孝太僅因全壘打失掉1分，完投9局，成功完成這項不可能的任務，賽後新庄剛志開玩笑指出，「他是不聽BOSS話的那種孩子，投出違反規定的完投。我之前不是說過嗎？在這座球場不可以完投。他就是那種『那我偏要照你說的相反』性格的選手。」、「他投得非常好。搞不好他非常耐熱。」

達孝太自2022年起職業初登板起全都是先發且拿下6連勝，超越2013年至2014年大谷翔平創下的先發5連勝紀錄，更是日本職棒史上首見紀錄。

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