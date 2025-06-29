TPVL》職排元年沒有他會很可惜！天鷹總經理成功說服陳建禎再戰一年

陳建禎（左）、天鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕TPVL台鋼天鷹成立後進行不少補強，如今更迎來旅外名將陳建禎加入，總經理王澄緯表示，職排元年如果少了「黑狗」的身影，對台灣球迷是一大損失，因此力邀他再戰一年。

王澄緯今在加盟記者會透露，自天鷹在2月成立之際，陳建禎就是球隊鎖定的對象，當時就對這位前台灣男排隊長釋出善意，4月底陳建禎正式離開北海道VOREAS隊積極接洽，「我們第一次碰面是在澄清湖球場看雄鷹的比賽，雙方都滿有共識的，一、兩個禮拜後就簽約了，畢竟我們陣容年輕，希望他能把旅日的經驗帶回來幫助球隊。」

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一度考慮高掛球鞋的陳建禎與球隊簽下一年合約，月薪則是聯盟上限的10萬元台幣，另有激勵獎金。王澄緯指出，由於聯盟有薪資上限規定，雙方針對薪水討論的空間不大，「他也知道有上限，我就是動之以情，因為台鋼是很大的運動事業體，未來也有機會針對教練職再做討論。」

對於成功說服陳建禎再戰一年，王澄緯說，「很謝謝他願意相信台鋼，決定在家鄉結束生涯，我覺得像他這樣等級的選手，在台灣職業排球聯盟成立第一年，如果沒有他的身影很可惜。」

天鷹今在記者會宣佈開幕戰將在10月25日於成功大學體育館交手連莊、26日對決桃園雲豹，接下來會將主場移往鳳山體育館，王澄緯表示，由於台鋼雄鷹累積一定球迷，未來職排球隊也會努力吸引雄鷹球迷，在行銷、售票上進行合作。

天鷹成立後補強動作不少，由荷蘭籍主帥教練翰克（Henk Gootjes）領軍，陳建禎擔綱隊長，4名洋將也都會陸續到位，對於是否以元年冠軍為目標，王澄緯說，「我覺得冠軍不是目標是一個結果，我的目標是讓球隊每一場比賽都很有競爭性，那自然而然就有好的結果。」

陳建禎（左）、台鋼集團會長謝裕民。（記者盧養宣攝）

陳建禎（中）。（記者盧養宣攝）

陳建禎加盟記者會。（記者盧養宣攝）

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