晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》職排元年沒有他會很可惜！天鷹總經理成功說服陳建禎再戰一年

2025/06/29 16:55

陳建禎（左）、天鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）陳建禎（左）、天鷹總經理王澄緯。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕TPVL台鋼天鷹成立後進行不少補強，如今更迎來旅外名將陳建禎加入，總經理王澄緯表示，職排元年如果少了「黑狗」的身影，對台灣球迷是一大損失，因此力邀他再戰一年。

王澄緯今在加盟記者會透露，自天鷹在2月成立之際，陳建禎就是球隊鎖定的對象，當時就對這位前台灣男排隊長釋出善意，4月底陳建禎正式離開北海道VOREAS隊積極接洽，「我們第一次碰面是在澄清湖球場看雄鷹的比賽，雙方都滿有共識的，一、兩個禮拜後就簽約了，畢竟我們陣容年輕，希望他能把旅日的經驗帶回來幫助球隊。」

一度考慮高掛球鞋的陳建禎與球隊簽下一年合約，月薪則是聯盟上限的10萬元台幣，另有激勵獎金。王澄緯指出，由於聯盟有薪資上限規定，雙方針對薪水討論的空間不大，「他也知道有上限，我就是動之以情，因為台鋼是很大的運動事業體，未來也有機會針對教練職再做討論。」

對於成功說服陳建禎再戰一年，王澄緯說，「很謝謝他願意相信台鋼，決定在家鄉結束生涯，我覺得像他這樣等級的選手，在台灣職業排球聯盟成立第一年，如果沒有他的身影很可惜。」

天鷹今在記者會宣佈開幕戰將在10月25日於成功大學體育館交手連莊、26日對決桃園雲豹，接下來會將主場移往鳳山體育館，王澄緯表示，由於台鋼雄鷹累積一定球迷，未來職排球隊也會努力吸引雄鷹球迷，在行銷、售票上進行合作。

天鷹成立後補強動作不少，由荷蘭籍主帥教練翰克（Henk Gootjes）領軍，陳建禎擔綱隊長，4名洋將也都會陸續到位，對於是否以元年冠軍為目標，王澄緯說，「我覺得冠軍不是目標是一個結果，我的目標是讓球隊每一場比賽都很有競爭性，那自然而然就有好的結果。」

陳建禎（左）、台鋼集團會長謝裕民。（記者盧養宣攝）陳建禎（左）、台鋼集團會長謝裕民。（記者盧養宣攝）

陳建禎（中）。（記者盧養宣攝）陳建禎（中）。（記者盧養宣攝）

陳建禎加盟記者會。（記者盧養宣攝）陳建禎加盟記者會。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中