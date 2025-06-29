中職》誰是台鋼選秀狀元？洪一中：明天就知道了

洪一中。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職2025年季中選秀會將於明天舉行，握有狀元籤的台鋼雄鷹今天再次開會討論，總教練洪一中表示，雖然已經出現共識，今天還是沒有結論，可能要到選秀會前才會決定，「要選高中的，還是大學或社會的，還是很掙扎，明天就知道了。」

洪總指出，往年第一輪選誰、狀元選誰，大家猜都猜得出來，今天賽前再次與球探部門開會，人選從3名又再縮小，也慢慢比較有共識，但還是沒有結論，「今年狀元是誰，連我們自己都猜不出來，現在球探又回去飯店開會，明天我們會提早到，在選秀開始前做出最後決定，唉，頭痛啊！」

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洪總表示，台鋼陣容比較沒有深度，投手、捕手、內野、外野都要補強，就看選秀要如何抉擇，「就說投手，能投大家都能投，即戰力是要有能力贏球，才叫做即戰力，高中生不是不可以選，只是有時候要養成也不太容易，所以我們才會意見很分歧，幾乎每天都開會，有人喜歡，有人不喜歡。」

洪總認為，今年只有1個旅外選手黃暐傑，但是大家都不清楚他的狀況，高中好的選手都優先選擇旅外，「美國跟日本都先選了，美國選第一輪，日本選第二輪，第三輪才輪到我們，今年比較沒有很特殊的，好幾個都可以第一個選，也可以第二個才選。」

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