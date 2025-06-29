中職》回顧台鋼雄鷹上半季表現 洪一中：沒有大起大落

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹今天在洲際進行上半季最後1場補賽，目標是以30勝30敗隊史在一軍的第三個半季，總教練洪一中認為，雖然還沒有辦法去爭季冠軍，但今年與去年相比，比較不會大起大落。

洪總指出，今年球隊比較不會大起大落，不太會出現5連勝或5連敗，幾乎每週都維持2勝到3勝，平均下來都保持在五成左右，勝場（目前29勝）每個半季都在進步，「可以維持這樣，我已經很滿意了，我們能夠拚（全年戰績）前3名晉級季後賽，就阿彌陀佛了，盡力而為啦。」

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洪總認為，台鋼的人手還不算很夠，先發陣容排出來不會很差，不會輸給其他球隊，主要是板凳，落差比較大，先發的比較沒辦法輪流休息，「我們上面的跟下面的，實力差比較多，先發的除非受傷，否則很少休息。」

洪總表示，年輕選手比較容易起起伏伏，出現一些比較離譜的失誤，這是成長過程中必須付出的代價，板凳上也比較沒有人可以替換，「你看他們（中信兄弟）就好，陳俊秀昨天可以閒著，職棒就是這樣，打得是板凳，深度強的就會站在比較有利的位置。」

洪總也提到，比賽中的調度與換人，主要看的是未來性，「有些人一失誤就換掉，有些人失誤繼續在上面，如果是長期要培養的，就必須忍受他的某些東西，如果以後差不多也是這樣，或是老將沒有拿出實力，表現比年輕人更好，就不需要浪費時間，我一定把機會給年輕人，因為他以後可能更好。」

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