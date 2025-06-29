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台塑盃女網》滷肉飯助攻奪雙冠！印尼好手特恩成為大贏家

2025/06/29 17:52

印尼女將特恩。（網協提供）印尼女將特恩。（網協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台塑盃國際女網職業賽第2站落幕，印尼頭號種子特恩（Janice Tjen）後勁十足，歷經3盤苦戰終以4：6、6：1、6：2大逆轉日本黑馬小堀桃子，近2個月以來狂飆單打5連冠，樂得她要大啖最愛的台式滷肉飯慶功。

「這週我已經吃了4次滷肉飯，應該是奪冠的勝利因素之一。」首度來1台參戰的特恩，成為台北市網球中心最大贏家，台塑盃第2站包辦單、雙打冠軍，不但延續她在ITF巡迴賽女單25連勝紀錄，更是近期2個月內第5座單打金盃，以及連續3站的雙料冠軍，「今晚慶功宴就是和團隊去台北知名夜市享用在地美食，除了最愛的滷肉飯，還要嘗試必喝的珍珠奶茶，以及台式甜甜圈。」

23歲的特恩，目前WTA世界女單排名221，可望再創職業生涯新高突破200關卡，「連勝雖然是種壓力，但換個角度來看，其實也是我在場上拚戰的動力，本週單、雙打兩線作戰，對於體能形成嚴苛考驗，很高興後來居上搶得勝利，為自己的亞洲賽季畫下圓滿句點。」

網協副理事長張思敏（左2）、楊蔚萌（右2），頒獎給台塑盃冠軍特恩（右1）、亞軍小堀桃子（左1）。（四維體育推廣教育基金會提供）網協副理事長張思敏（左2）、楊蔚萌（右2），頒獎給台塑盃冠軍特恩（右1）、亞軍小堀桃子（左1）。（四維體育推廣教育基金會提供）

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