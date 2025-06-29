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TPBL冠軍賽》國王G7穩了？林書豪拿14分 上半場大幅領先海神

2025/06/29 18:18

林書豪。（記者林正堃攝）林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL總冠軍賽第7戰今天下午5點在新莊體育館登場，但關鍵一戰卻呈現一面倒的戰況，林書豪拿14分，4人得分達雙位數，新北國王上半場61：38大幅領先高雄海神。

國王在去年於PLG封王，奪下隊史首冠，本季轉戰TPBL拿下例行賽戰績第一，被外界視為奪冠熱門，雖總冠軍賽對上海神打得辛苦，6戰打完戰成3：3平手，但第7戰完全不讓了。

今天回到主場的國王，林書豪雖在開賽剩下10分24秒時就因假摔被警告，還因裁判表示不滿被判技術犯規，但不影響他的表現，他單節拿10分，帶動球隊21：7的出色開局，首節打完取得35：18領先。

進入第二節，海神的攻勢依舊停滯，且主力胡瓏貿、蘇文儒就快速累積3次犯規，讓他們在追分階段更顯得窒礙難行，國王則是多點開花，其中奧帝更是一人包辦10分，上半場打完取得23分領先。

國王繳出50％投籃命中率，林書豪上半場拿14分、3籃板、3助攻，沃許本13分、10籃板，奧帝13分，曼尼高11分。

海神以威勝、艾德的11分最佳，克雷格6分，原本發揮不錯的本土都靜悄悄，胡瓏貿4分是最佳，蘇文儒、于煥亞0分，團隊還出現13次失誤，只能在下半場力拚逆轉。

林書緯。（記者林正堃攝）林書緯。（記者林正堃攝）
奧帝。（記者林正堃攝）奧帝。（記者林正堃攝）
沃許本。（記者林正堃攝）沃許本。（記者林正堃攝）
艾德。（記者林正堃攝）艾德。（記者林正堃攝）
威勝。（記者林正堃攝）威勝。（記者林正堃攝）

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