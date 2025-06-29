體育署》推動運動外交 教育部政次張廖萬堅、署長鄭世忠訪帛琉

教育部政次張廖萬堅（左4）、體育署長鄭世忠（右3）率團訪問帛琉。（體育署提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，6月28日至7月2日赴帛琉參訪「第12屆太平洋迷你運動會」並拜會帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.），深化台灣和帛琉間運動合作效益，展現兩國間深厚友誼。

為協助帛琉選手備戰迷你運動會，體育署自112年起即請帛琉奧會遴派射箭、游泳代表隊來台，於國立體大與台北市大進行移地訓練；之後依賴清德總統113年11月「繁榮南島 智慧永續」之旅訪問帛琉後，指示我國協訓帛琉棒球隊，並於114年1月由鄭世忠參與總統特使外交部部長林佳龍恭賀帛琉總統惠恕仁就職訪問團，代表我國政府與帛琉奧會簽署棒球合作意向書。

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體育署今年4月邀請帛琉棒球隊及桌球隊來台於國立體大學移訓，除提供優質場地設施，期間更邀請職棒中信兄弟投手教練王建民擔任帛琉棒球隊一日客座教練，讓本次移訓成果豐碩。為感謝我國對帛琉競技運動實力提升的協助，帛琉奧會邀請我國政府派員參訪第12屆太平洋迷你運動會，張廖萬堅代表致贈惠恕仁總統具有台灣運動意象的藍鵲水晶座，展現透過運動牽起的台帛兩國緣分。

體育署表示，運動部預計今年9月9日掛牌成立，其中加強推動運動外交正是施政重點之一，而帛琉組隊來台移訓，為兩國雙邊實質合作最佳範例。運動部將持續投入資源，透過推動我國與各友邦的運動交流與合作，建立台灣的運動外交網絡，增進對國際運動的貢獻與國際知名度。

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