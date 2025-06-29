晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林詔恩一夫當關 統一獅勇奪隊史第18座季冠軍

2025/06/29 18:55

統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園獅猿戰的保留比賽，統一獅靠左投林詔恩繳6.1局失1分優質先發，加上牛棚順利守成，最終就以4：1扳倒樂天桃猿，獅隊以36勝24敗、勝率6成的戰績，拿下今年上半季冠軍，提前拿到季後賽門票，同時也是隊史第18座季冠軍。

這場是4月20日的保留比賽，當時打到4局上領先1分的獅隊進攻，一出局三壘有人，樂天洋投霸鉧德對獅隊打者陳重羽投成滿球數，因大雨保留比賽，今天兩隊續戰，樂天換莊昕諺接替霸鉧德，投出第1球陳重羽就擊出游擊滾地球進帳1分打點，獅隊取得2：0領先。

獅隊則讓左投林詔恩續投，6局下樂天反攻，兩出局後成晉獲保送，林承飛敲出二壘安打進帳1分打點，樂天追成只落後1分。

7局下林詔恩三振該局首棒打者梁家榮，隨後獅隊換投，林詔恩退場、王鏡銘接手，林詔恩用89球投6.1局被敲出5支安打，另有3K和1次保送，失1分為責失分拿下本季第3勝和單場MVP。

8局下髙塩將樹登板，他投2局無失分助獅隊登頂。9局上獅隊靠陳傑憲二壘安打，加上對方守備失誤、短打和林佳緯二壘安打添得2分鎖定勝局。

統一獅先發投手林詔恩。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手林詔恩。（記者陳志曲攝）

統一獅髙塩將樹接替投球。（記者陳志曲攝）統一獅髙塩將樹接替投球。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林承飛敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林承飛敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）

統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）

統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中