中職》林詔恩一夫當關 統一獅勇奪隊史第18座季冠軍

統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園獅猿戰的保留比賽，統一獅靠左投林詔恩繳6.1局失1分優質先發，加上牛棚順利守成，最終就以4：1扳倒樂天桃猿，獅隊以36勝24敗、勝率6成的戰績，拿下今年上半季冠軍，提前拿到季後賽門票，同時也是隊史第18座季冠軍。

這場是4月20日的保留比賽，當時打到4局上領先1分的獅隊進攻，一出局三壘有人，樂天洋投霸鉧德對獅隊打者陳重羽投成滿球數，因大雨保留比賽，今天兩隊續戰，樂天換莊昕諺接替霸鉧德，投出第1球陳重羽就擊出游擊滾地球進帳1分打點，獅隊取得2：0領先。

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獅隊則讓左投林詔恩續投，6局下樂天反攻，兩出局後成晉獲保送，林承飛敲出二壘安打進帳1分打點，樂天追成只落後1分。

7局下林詔恩三振該局首棒打者梁家榮，隨後獅隊換投，林詔恩退場、王鏡銘接手，林詔恩用89球投6.1局被敲出5支安打，另有3K和1次保送，失1分為責失分拿下本季第3勝和單場MVP。

8局下髙塩將樹登板，他投2局無失分助獅隊登頂。9局上獅隊靠陳傑憲二壘安打，加上對方守備失誤、短打和林佳緯二壘安打添得2分鎖定勝局。

統一獅先發投手林詔恩。（記者陳志曲攝）

統一獅髙塩將樹接替投球。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林承飛敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）

統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）

統一獅拿下上半季冠軍。（記者陳志曲攝）

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