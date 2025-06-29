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TPBL冠軍賽》林書豪飆27分 國王G7打爆海神封王

2025/06/29 19:18

林書豪上籃得分（記者林正堃攝）林書豪上籃得分（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL總冠軍賽今展開殊死第7戰，坐鎮主場的新北國王整場一路壓著對手打，在林書豪27分、5籃板、4助攻、4阻攻的全能演出下，終場以108：89擊敗高雄海神，拿下冠軍，而豪小子在奪冠後也感動地哭了。

國王在去年於PLG封王，勇奪隊史首冠，本季轉戰TPBL拿下例行賽戰績第一，被外界視為聯盟元年奪冠熱門，雖總冠軍賽對上海神打得辛苦，6戰打完戰成3：3平手，但關鍵之戰直接打爆對手，連兩年都拿下冠軍。

今天回到主場的國王，林書豪雖在開賽剩下10分24秒時就因假摔被警告，還因向裁判表示不滿被判技術犯規，但不影響他的表現，豪小子單節拿10分，帶動球隊21：7的出色開局，首節打完取得35：18領先。

海神的攻勢在第二節還是沒有好轉，主力胡瓏貿、蘇文儒還快速累積3次犯規，團隊失誤連發，讓他們在追分階段更顯得窒礙難行，國王則是多點開花，其中奧帝更是一人包辦10分，上半場打完取得23分領先。

易籃後，威勝、克雷格合拿16分，海神一度在第三節尾聲追到只差13分，但林書豪馬上回敬三分球澆熄對手反撲氣燄，且曼尼高、沃許本、林書緯都有得分，國王第四節又迅速打出13：0開局擴大差距，林書緯在最後5分25秒更投進大號三分球，團隊得分破百，兩隊分差來到27分，讓現場球迷嗨爆，勝負也提前定調。

國王球星林書豪27分，沃許本21分、14籃板，曼尼高19分，奧帝16分、14籃板，海神的威勝25分，克雷格23分，艾德15分，但沒有本土得分破10分，主力胡瓏貿只有7分，蘇文儒2分。

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