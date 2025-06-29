中職》半季最終戰終於封王 陳傑憲和餅總都目標「全年第一」

統一獅拿下上半季冠軍，總教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）開心互動。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊在上半季最後一場比賽，才終於將上半季冠軍拿到手。獅隊總教練林岳平賽後坦言，球隊近幾年雖多次拿到季冠軍，但從未拿過全年勝率第一，下半季想朝這個目標繼續前進，並挑戰總冠軍。

獅隊隊長陳傑憲，在這場保留比賽原本並未先發，此役帳面上他是替補上陣，3次打擊全數敲安，包含9局上首先上場擊出二壘打，帶動攻勢，獅隊再靠對方失誤與林佳緯安打，得到保險分。

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獅隊上半季末3度「滅燈」，搶攻季冠軍的路途走得不順遂。陳傑憲說：「這也是選手該去學習得，快拿到的時候，怎麼調整面對比賽。今年季冠軍過程很刺激，相信大家都有學習到經驗，也有助於下半季。」

對於餅總的「全年第一」目標，陳傑憲有所呼應，他說：「其實，前幾場比賽時，總教練就提出這個想法跟目標。今年球季，我們野手之間會在賽後相互討論，大家一起參與，藉此有所成長，希望把這個精神凝聚起來，相信下半季我們會更不一樣。」

統一獅拿下上半季冠軍，總教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）開心互動。（記者陳志曲攝）

統一獅拿下上半季冠軍，總教練林岳平（左）與隊長陳傑憲（右）開心互動。（記者陳志曲攝）

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