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TPBL冠軍賽》林書豪奪2冠後下季還打嗎？ 林書緯：就看他要不要第3個

2025/06/29 20:43

李愷諺、林書豪、林書緯。（記者林正堃攝）李愷諺、林書豪、林書緯。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕36歲的新北國王林書豪本季完成豐收一季，除了率隊奪冠之外，還囊括年度MVP跟FMVP，而他的未來動向也備受關注，對此林書緯也在賽後喊話：「我們連拿2個冠軍，是最好回憶，就看他要不要第3個。」

林書豪在去年加入國王，與林書緯一起幫國王打下PLG冠軍，如今又在TPBL成功登頂，豪小子也感謝林書緯的犧牲，「當哥哥的看他犧牲那麼多，也是心痛如果我不在，他球權可以更多。」

對於林書豪的「犧牲說」，林書緯笑說：「其實我很願意，而且如果我不在，他不會來，我知道我會犧牲很多，但我願意，因為他是我哥哥，這犧牲沒問題，但就是要拿到冠軍。」

林書豪則表示，能和林書緯一起聯手奪冠的意義重大，而他也直言今年冠軍賽是他打過最具挑戰的季後賽，畢竟在2019年隨暴龍奪冠幾乎沒打，所以沒什麼壓力，而且季後賽期間很努力在身體復元，犧牲了不少家庭時間。至於是否會繼續打，他沒有明講，僅說：「大家都有兄弟，都知道弟弟有時很討厭。」

新北國王總經理毛加恩則表示，一定會盡全力留下林書豪，因為他是國王文化的重要人物，對籃球意義也不僅止於場上，但還是得看他本人意願。

毛加恩。（記者林正堃攝）毛加恩。（記者林正堃攝）

毛加恩、林書豪。（記者林正堃攝）毛加恩、林書豪。（記者林正堃攝）

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