中職》髙塩將樹月薪僅10萬 餅總要幫他向公司爭取加薪

髙塩將樹關門成功。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園獅猿戰的保留比賽，統一獅靠左投林詔恩繳6.1局失1分優質先發，加上牛棚順利守成，最終就以4：1扳倒樂天桃猿，獅隊以36勝24敗、勝率6成的戰績，拿下今年上半季冠軍，提前拿到季後賽門票，同時也是隊史第18座季冠軍。

獅隊總教練林岳平說，相當不簡單，去年球季結束戰力流失（古林睿煬轉戰日職火腿），今年補進3名新洋投飛力獅、梅賽斯、蒙德茲，用大量洋投撐過上半季，感謝他們的付出，尤其是「第5號洋投」髙塩將樹，他在投球讓人很感動，這方面他會跟公司爭取更優渥的待遇，也恭喜全體隊職員，在這麼艱難的時刻拿到上半季冠軍。

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本季髙塩將樹出賽25場，戰績2勝1敗8中繼6救援，防禦率1.91，每局被上壘率0.74，是獅隊牛棚倚重的大將，今年他在一軍的月薪僅10萬台幣。

今年上半季最後一場奪冠，餅總說，沒想到會打到最後一場，但知道要拿到半季冠軍，至少要35、36勝才有機會，今天球隊只是做到第一步，近年在上半季封王，還不曾拿到年度第一，希望下半季可以往這個目標前進，全隊可以平安健康打完一整季賽事。

髙塩將樹關門成功。（記者陳志曲攝）

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