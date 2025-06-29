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中職》髙塩將樹金句 「穿上球衣和年紀沒關係，這是實力的世界」

2025/06/29 21:05

髙塩將樹。（記者陳志曲攝）髙塩將樹。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天統一獅作客桃園球場的保留比賽，以4：1擊敗樂天桃猿拿到上半季冠軍，賽後獅隊總教練林岳平喊話，要向公司爭取為髙塩將樹爭取加薪，因為他在牛棚的貢獻實在太重要了。

今年髙塩在一軍的月薪僅10萬台幣，媒體轉述餅總的心意，他笑說，「沒有關係啦，我的年紀已經是退休的年紀，去年統一獅給我機會，我覺得很滿意，他們已經給我很好的機會和經驗，錢...真的沒關係啦。」

36歲的髙塩歷經2022、23年選秀落榜，去年3度叩關終於在第6輪獲獅隊青睞，如今已成牛棚要角，他說，「我36歲了，穿上球衣和年紀沒關係，這是實力的世界，表現好再努力，表現不好再調整，沒有很在意自己的年紀。」髙塩來台發展多年，中文聽和說都非常好。

前年髙塩選秀落榜曾想到樂天桃猿自培，因日籍身分不符合聯盟規章而作罷，如今加盟獅隊剛好滿1年，又在桃園球場對樂天桃猿投2局無失分順利關門守成，他說，非常興奮，感覺不可思議，2023年原本要到樂天桃猿自培，但後來因故未能如願，今天在桃園拿到上半季冠軍，這非常不可思議。

本季髙塩將樹出賽25場，戰績2勝1敗8中繼6救援，防禦率1.91，每局被上壘率0.74。

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