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中職》傷癒歸隊後僅1場沒安打 吳念庭：一直相信自己可以打出成績

2025/06/29 21:27

台鋼獵鷹吳念庭。（記者廖耀東攝）台鋼獵鷹吳念庭。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹靠4局上攻出6分大局奠定勝基，以8：6逆轉擊敗中信兄弟拿下對戰5連勝，吳念庭5打數2安打2打點，本季第2次獲選單場MVP，對於球隊上半季第12次挑戰五成勝率終於成功，他笑說：「這場打得好像封王戰。」

吳念庭3局上擊出安打助台鋼扳成1：1平手， 4局上再敲二壘安打送回台鋼第5分，串聯打線單局猛攻11人次，自5月16日傷癒歸隊後，出賽19場僅1場沒安打，一度連續14場有安打，打擊率從0.184一路衝上0.350，「沒安打的那場，我記得啊，延長大賽的隔天，黃子鵬投得好。」

吳念庭指出，一直相信自己可以打出成績，希望達到設定的數字目標，開季後先是狀況不是很好，然後又遇到受傷，但受傷不是壞事，在二軍微調打擊，把球打強打平，收到很好的效果，回一軍後的狀況一直不錯，「回來快一年了，天氣也慢慢習慣，希望繼續保持，每天維持最好狀態。」

台鋼趕在上半季最終戰達成五成勝率，吳念庭表示，每次都五成、五成，講得好像壓力蠻大的，其實選手自己都知道，「剛好是最後1場，不管他們（中信）有沒有加賽要打，這場打得好像封王戰，給年輕球員提早體驗，每球都很關鍵的高強度，最後4場對士氣有很大加分。」

總教練洪一中認為，吳念庭或許離開台灣很久，對中職投手的投球方式比較陌生，需要一段的適應期，去年8月簽進來後，老實說在打擊上沒有太突出的表現，但以技術層面來講，一旦他了解台灣的投手，現在的成績就是他本來就應該要有的實力。

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