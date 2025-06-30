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MLB》大谷翔平不只飆火球還秀新魔球！ 道奇助教盛讚：變幻自如

2025/06/30 07:02

大谷翔平有望將控球更好的縱向滑球當作新武器使用捨棄指叉球？（資料照，路透）大谷翔平有望將控球更好的縱向滑球當作新武器使用捨棄指叉球？（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平，昨役狂飆101.7英哩（約163.6公里）火球，刷新美職生涯最速紀錄，不過日本媒體也注意到，他過往不常用的新球種，有機會成為他此次投手回歸的新武器。

大谷翔平在此次重返投手丘後，幾乎沒有投他過去招牌的指叉球，根據官網紀錄，在昨役他投出11顆四縫線直球，9顆橫掃球（Sweeper）、4顆滑球、2顆伸卡球（二縫線速球）與1顆卡特球。

大谷翔平在面對皇家大物卡格里昂（Jac Caglianone）時，投出的第4與第5球，一開始被認成指叉球，後續才被更正為滑球。該球是大谷翔平的縱向滑球，垂直變化量達35英吋，橫向變化只有4英吋，與他橫向變化最高達17英吋的橫掃球差別很大，儘管都是滑球系，但有著明顯不同的軌跡。速度也有落差，縱向滑球均速約88.2英里，橫掃球為84.7英里。

道奇投手助理教練馬克古尼斯（Connor McGuiness）談到大谷翔平的縱向滑球時表示，「他能夠將滑球變幻自如，當他想要讓球垂直下墜時，我們會叫他垂直滑球。」

日媒《Sanspo》記者横山尚杜指出，對於擅長滑球的大谷而言，這種滑球系的球種，比起需要兩指夾住的指叉球，控球更加穩定，失投與暴投的風險也能因此降低，而這顆縱向滑球，有望成為他新的決勝球。

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