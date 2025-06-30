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NBA》40歲詹姆斯續留湖人再戰一年！生涯23季打破聯盟紀錄

2025/06/30 07:06

詹姆斯。（資料照，美聯社）詹姆斯。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕40歲湖人球星詹姆斯（LeBron James）決定執行合約裡的球員選擇權，生涯即將邁入第23個球季，寫下聯盟新猷。

詹姆斯在2024-25年賽季完成與愛子布朗尼（Bronny James）並肩作戰的夢想，此季場均貢獻24.4分、8.2助攻、7.8籃板，中斷生涯連續20季場均至少25分的紀錄。

詹姆斯在季後賽首輪第5戰扭傷左膝，最後湖人在首輪遭灰狼淘汰，根據《ESPN》報導，詹皇本週已經恢復訓練，而他的經紀人保羅（Rich Paul）表示，詹姆斯將行使合約裡5260萬美元的球員選擇權。

《ESPN》指出，保羅表示，詹姆斯知道湖人必須為未來做準備，不過也同時希望能持續朝總冠軍邁進，「我們理解在為未來做準備的同時要在現階段贏得冠軍有困難，但我們想評估現階段對他來說什麼是最好的，他希望生涯剩餘的每個賽季都是有價值的，湖人也理解這一點，並支持對他而言最好的決定。」

詹姆斯征戰賽場22季與卡特（Vince Carte）並列聯盟最多，下季邁入生涯第23季，確定打破歷史紀錄，另外目前例行賽累積1562場出賽，差50場就能超越派瑞許（Robert Parish），登上史上第一。

詹姆斯至今22年累積42184分，生涯擁有4枚冠軍戒，擁有4座年度MVP與4座FMVP，21度入選明星賽、21度進入年度最佳陣容，也是聯盟第一位40歲還能獲選年度陣容的球員。

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