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MLB》火力大爆發！「法官」賈吉雙響砲衝上30轟 洋基打爆運動家

2025/06/30 08:30

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擺脫低潮，轟出雙響砲火力全開，率隊以12：5打爆運動家。

條紋軍先在2下靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）陽春砲先馳得點，第3局他再度建功，在滿壘時掃出三壘安打清空壘包，隨後藉由塞維里諾（Luis Severino）暴投跑回分數，洋基單局灌進4分。

4下輪到賈吉炸裂，他敲出擊球初速110.2英哩的左外野2分砲，賽季第29轟出爐，助隊擴大分差。5下貝林傑（Cody Bellinger）加入開轟行列，夯出右外野3分彈給予運動家重傷害，洋基前5局打完以10：1大幅領先。

運動家雖然在6上回敬4分大局，但雙方還是有著5分差距。7下洋基又有分數進帳，賈吉再度上演煙火秀，從佛格森（Tyler Ferguson）手中敲出中左外野2分砲，本季第30轟出爐、單場雙響砲。

洋基最終以12：5大勝，明星右投史卓曼（Marcus Stroman）先發5局丟1分，進帳本季首勝。

賈吉全場4打數敲2安都是全壘打，灌進4分打點，選到1保送，跑回3分，賽後打擊率為0.356。

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