MLB》3連戰狂得「30分」！海盜擊潰近況低迷的大都會完成橫掃

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會與海盜今日進行3連戰的最後一場比賽，面對前兩戰近況低迷的大都會，海盜趁勝追擊火力全開，終場以12：1獲勝橫掃對手拿下3連勝。

海盜在首局靠著海伊斯（Ke'Bryan Hayes）安打打下2分先馳得點，隨後克魯茲（Oneil Cruz）與潘姆（Tommy Pham）上演「背靠背」開轟，幫助球隊灌下5分大局，2局下半陣中老將麥卡琴（Andrew McCutchen）也敲出高飛犧牲打再下一城。

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一路被壓著打的大都會，雖然在5局上有托倫斯（Luis Torrens）轟出陽春砲打破鴨蛋，但下個半局海盜雷諾斯（Bryan Reynolds）馬上開砲，且潘姆也在二壘有人的情況敲安打回分數。

不過海盜的攻勢尚未結束，7局下克魯茲相中紅中91.3英里（約146.9公里）變速球，一棒扛出右外野達成單場雙響砲，8下霍維茲（Spencer Horwitz）也在滿壘時擊出高飛犧牲打拉開領先優勢，終場球隊也以猛烈的進攻火力橫掃對手大都會。

海盜與大都會前兩場的交手，分別以9：1與9：2獲勝，今天又以大分差拿下勝利，在這3場的系列賽僅失掉4分，進攻端則是狂得30分，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是海盜隊史第3次在系列賽的每場比賽皆拿下至少7分並全勝，前面2次已要回溯到1935年與1893年。

The @Pirates outscored the Mets 30-4 in a dominant weekend sweep pic.twitter.com/9GNtCNQMOj — MLB （@MLB） June 29, 2025

海盜靠著強大的火力，在系列戰橫掃大都會。（美聯社）

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