MLB》3連戰狂得「30分」！海盜擊潰近況低迷的大都會完成橫掃

〔體育中心/綜合報導〕大都會與海盜今日進行3連戰的最後一場比賽,面對前兩戰近況低迷的大都會,海盜趁勝追擊火力全開,終場以12:1獲勝橫掃對手拿下3連勝。

海盜在首局靠著海伊斯(Ke'Bryan Hayes)安打打下2分先馳得點,隨後克魯茲(Oneil Cruz)與潘姆(Tommy Pham)上演「背靠背」開轟,幫助球隊灌下5分大局,2局下半陣中老將麥卡琴(Andrew McCutchen)也敲出高飛犧牲打再下一城。

一路被壓著打的大都會,雖然在5局上有托倫斯(Luis Torrens)轟出陽春砲打破鴨蛋,但下個半局海盜雷諾斯(Bryan Reynolds)馬上開砲,且潘姆也在二壘有人的情況敲安打回分數。

不過海盜的攻勢尚未結束,7局下克魯茲相中紅中91.3英里(約146.9公里)變速球,一棒扛出右外野達成單場雙響砲,8下霍維茲(Spencer Horwitz)也在滿壘時擊出高飛犧牲打拉開領先優勢,終場球隊也以猛烈的進攻火力橫掃對手大都會。

海盜與大都會前兩場的交手,分別以9:1與9:2獲勝,今天又以大分差拿下勝利,在這3場的系列賽僅失掉4分,進攻端則是狂得30分,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是海盜隊史第3次在系列賽的每場比賽皆拿下至少7分並全勝,前面2次已要回溯到1935年與1893年。

The @Pirates outscored the Mets 30-4 in a dominant weekend sweep pic.twitter.com/9GNtCNQMOj