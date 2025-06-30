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NBA》公鹿不拆了？ 禁區悍將波提斯計畫3年12億續留

2025/06/30 09:32

波提斯預計會和公鹿簽下3年4400萬美元合約續留。（資料照，美聯社）波提斯預計會和公鹿簽下3年4400萬美元合約續留。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕公鹿今年季後賽首輪敗給溜馬，連續3年止步第一輪，更糟的是明星後衛里拉德（Damian Lillard）遭遇阿基里斯腱大傷，讓外界好奇公鹿是否會拆隊，不過現有消息指出，公鹿計畫要提供一份3年破4000萬美元的合約，留下奪冠老臣波提斯（Bobby Portis）。

波提斯拒絕了原本最後一年1340萬美元的球員選項，成為了自由球員，不過根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，公鹿沒打算放走這位奪冠功臣，兩方預計會簽下一份3年4400萬美元（約新台幣12億）合約，合約包含2027年至2028年賽季的球員選項，而這項簽約計畫，也已經被波提斯經紀人證實。

波提斯2020年至2021年賽季加盟公鹿，並且在該季隨隊奪冠，在公鹿5個賽季，是球隊替補上的一員大將，不過上賽季只打了49場，其中還因為誤食禁藥被聯盟禁賽了25場，直到季末才復出。

公鹿在里拉德幾乎確定下季報銷後，一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去留，成為今夏市場的一大關注焦點，如今續約波提斯，也有可能是「字母哥」不會走人的一個訊號。

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