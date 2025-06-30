MLB》展現王牌本色！老虎塞揚7局狂飆13K 退雙城收本季第10勝

老虎王牌史庫柏爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰雙城的老虎，進行3連戰的最後1場比賽，靠著當家塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）7局狂飆13K的超狂宰制之下，幫助球隊以3：0完封對手，拿下2連勝。

史庫柏爾本場面對雙城首輪打線送出9上9下，並且送出多達8次三振，4局上半也完美封鎖對手並再飆1K，不過在5局上1出局後，即便被法蘭斯（Ty France）擊出平飛安打，不過最後展現K功結束對方的攻勢，並在6、7兩局的投球繼續展現宰制力力保不失，最終用了93球完成7局，僅被敲出1支安打沒有失分，狂飆13次三振且只有送出1次保送。

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王牌退場休息後，最後兩局坎利（Tommy Kahnle）與維斯特（Will Vest）聯手完成任務，成功替球隊鎖定勝局。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是史庫柏爾第3次達成用少於95球投出13次奪三振的成就，也是聯盟自1988年統計用球數以來的最多次紀錄，另外第3度單場狂飆13K也成為老虎隊史第4高，僅次於傳奇名投羅里奇（Mickey Lolich）、韋蘭德（Justin Verlander）以及薛哲（Max Scherzer）。

除此之外，史庫柏爾擺脫開季前兩場吞敗的情況，之後的15場出賽未再收下敗投並拿下10連勝，也是本季第1位率先拿下10勝的投手。

打線部分，卡本特（Kerry Carpenter）在首局砲轟雙城先發派岱克（Chris Paddack）先馳得點，而格林（Riley Greene）也在4局下跳了出來，敲出本季第19發全壘打再下一城，5下則是靠著基斯（Colt Keith）遭到觸身球保送以及卡本特的三壘安打拿下1分，幫助老虎拿下勝利。

Tarik Skubal put on a SHOW tonight pic.twitter.com/ZaVpaFG5J2 — MLB （@MLB） June 30, 2025

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