MLB》單場送10BB、2失誤吞4連敗 響尾蛇教頭坦言「無法接受」

響尾蛇今日敗給馬林魚，苦吞近期4連敗。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今日對上馬林魚的比賽，5名投手送出多達10次的保送，守備方面也造成2次的失誤，甚至讓馬林魚在8局上半打下5分大局逆轉比數，最終響尾蛇以4：6吞下近期4連敗，使得總教練羅夫洛（Torey Lovullo）在賽後直言「無法接受」。

響尾蛇今天前7局雖以2：1領先，但進入8局上牛棚投手畢克斯（Jalen Beeks）出現狀況，單局送出3次保送形成滿壘，後續又被敲出兩支安打，一舉灌進5分逆轉超前，雖然下個半局響尾蛇馬上追回2分，但已無濟於事，最終將勝利拱手讓人。

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近期的連敗低潮也讓教頭羅夫洛在賽後直言，今天的表現讓人無法接受，「我們必須做得更好，這都歸咎於我，我們會找到方法解決的。這雖然是個令人挫折的系列賽，但所有的功勞都要歸於選手們。馬林魚是支很好的球隊，他們積極進取也手握優秀的球員，但亞利桑那響尾蛇也會是支很好的棒球隊，不過依我們目前的狀況，會讓我覺得我們始終做得不夠好。」

響尾蛇今天吞敗後，戰績來到41勝42敗，勝率低於5成，結束與馬林魚的系列賽後，接下來要回到主場迎戰巨人與皇家，之後在客場面對教士和天使，才完成上半季的所有比賽。

面對接下來的賽事，羅夫洛表示，球隊會準備好迎戰，「我們必須保持專注、我們必須做好準備。我不想要聽到任何有關傷勢的情形來變成我們的藉口，讓我們以不好的戰績來進入明星賽週。」

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