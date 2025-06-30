足球》亞洲盃資格賽首戰 台灣女足8：0大勝巴基斯坦

台灣女足2026亞洲盃資格賽首戰先發11人。（足協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組首日賽事於昨（29）日在印尼雅加達展開，台灣隊在本屆資格賽與巴基斯坦、吉爾吉斯、印尼同組較勁，各組僅有第一名可以晉級2026 AFC 澳大利亞女足亞洲盃。台灣隊今第一場迎戰巴基斯坦女足展現出強大壓制力，以8：0收下勝利。

上半場台灣隊屢屢創造進攻優勢，第14分鐘普馨慧首開紀錄，右路起腳碰到巴基斯坦球員後改變方向成功破網； 2分鐘後，陳妗文右路轉身射門突破巴基斯坦守門員防守再下一城；第40分鐘蘇育萱凌空抽射破網，上半場台灣隊以3：0領先。

請繼續往下閱讀...

下半場台灣隊攻勢加急，第65分鐘許翊筠左路一記遠射世界波破網，台灣隊將領先優勢擴大到4：0；第86分鐘開始，台灣隊小將普馨慧門前梅開二度、劉于喬、何家瑄接連為台灣隊建功，最終台灣隊以8：0力克巴基斯坦，為本屆資格賽取得好的開始

賽後總教練陳曉明表示：「今日上半場較慢進入狀況，再加上天氣悶熱，影響選手發揮且較難提升比賽強度。半場即時調整狀況，選手顯得更有野心及進球慾望，替補上場的年輕選手們也努力撐起進球責任，經過這幾年的訓練，選手體能提升不少，面對下半場的賽事能有更好的強度進行壓迫，這場比賽也達到教練團預期，獲得大比分的勝利。」

台灣女足下一場比賽將在7月2日（星期三）下午4點30分對戰吉爾吉斯，比賽將在中華足協臉書粉絲團、動滋Sports臉書粉絲團及博斯運動二台轉播。

台灣女足亞洲盃資格賽賽程

2025年7月2日16:30（台灣時間） 吉爾吉斯 vs 台灣

2025年7月5日21:00（台灣時間） 台灣 vs 印尼

旅外好手蘇育萱為台灣女足建功。（足協提供）

何家瑄終場結束前梅開二度。（足協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法