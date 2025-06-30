晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》亞洲盃資格賽首戰 台灣女足8：0大勝巴基斯坦

2025/06/30 10:20

台灣女足2026亞洲盃資格賽首戰先發11人。（足協提供）台灣女足2026亞洲盃資格賽首戰先發11人。（足協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組首日賽事於昨（29）日在印尼雅加達展開，台灣隊在本屆資格賽與巴基斯坦、吉爾吉斯、印尼同組較勁，各組僅有第一名可以晉級2026 AFC 澳大利亞女足亞洲盃。台灣隊今第一場迎戰巴基斯坦女足展現出強大壓制力，以8：0收下勝利。

上半場台灣隊屢屢創造進攻優勢，第14分鐘普馨慧首開紀錄，右路起腳碰到巴基斯坦球員後改變方向成功破網； 2分鐘後，陳妗文右路轉身射門突破巴基斯坦守門員防守再下一城；第40分鐘蘇育萱凌空抽射破網，上半場台灣隊以3：0領先。

下半場台灣隊攻勢加急，第65分鐘許翊筠左路一記遠射世界波破網，台灣隊將領先優勢擴大到4：0；第86分鐘開始，台灣隊小將普馨慧門前梅開二度、劉于喬、何家瑄接連為台灣隊建功，最終台灣隊以8：0力克巴基斯坦，為本屆資格賽取得好的開始

賽後總教練陳曉明表示：「今日上半場較慢進入狀況，再加上天氣悶熱，影響選手發揮且較難提升比賽強度。半場即時調整狀況，選手顯得更有野心及進球慾望，替補上場的年輕選手們也努力撐起進球責任，經過這幾年的訓練，選手體能提升不少，面對下半場的賽事能有更好的強度進行壓迫，這場比賽也達到教練團預期，獲得大比分的勝利。」

台灣女足下一場比賽將在7月2日（星期三）下午4點30分對戰吉爾吉斯，比賽將在中華足協臉書粉絲團、動滋Sports臉書粉絲團及博斯運動二台轉播。

台灣女足亞洲盃資格賽賽程

2025年7月2日16:30（台灣時間） 吉爾吉斯 vs 台灣

2025年7月5日21:00（台灣時間） 台灣 vs 印尼

旅外好手蘇育萱為台灣女足建功。（足協提供）旅外好手蘇育萱為台灣女足建功。（足協提供）

何家瑄終場結束前梅開二度。（足協提供）何家瑄終場結束前梅開二度。（足協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中