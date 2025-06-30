NBA》湖人缺中鋒有救了？ 拓荒者買斷狀元郎艾頓

拓荒者買斷艾頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者今年選秀上，跌破眼鏡以首輪16順位選進中國中鋒楊瀚森，陣容一下變成「中鋒海」，而今球隊繼續休賽季動作，把2018年選秀狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）給買斷。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，拓荒者已經與艾頓達成了買斷協議，艾頓上賽季出賽40場皆為先發，繳出平均14.4分10.2籃板的成績單。

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艾頓過去一度被太陽視為不動核心，當年成為受限自由球員時，曾同意溜馬開出了4年1.33億美元合約，但最後被太陽匹配，只能繼續留在鳳凰城，直到2023年，他才在牽涉多隊的里拉德（Damian Lillard）交易案中，被送去拓荒者。

被買斷之前，艾頓還有一年3560萬美元的合約沒走完，由於拓荒者目前陣中還有楊瀚森、威廉斯（Robert Williams III）、柯林根（Donovan Clingan）等中鋒，在一票「中鋒海」下，最終買斷艾頓讓他成為自由球員，而沒有運用最後一年合約去找尋交易對象。

在艾頓被買斷後，缺中鋒的湖人立刻被視為可能下家，之前傳出湖人可能會用迷你中產在市場上找尋中鋒人選，巧合的是，艾頓與湖人球星東契奇（Luka Doncic）的經紀人都是達菲（Bill Duffy）。

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