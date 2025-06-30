溫網》對爭冠依舊有信心 茲維列夫：也許沒人認為這會是我贏得的大滿貫

茲維列夫。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第3的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）依舊對於贏得大滿貫冠軍動力滿滿，但他也坦言，今年在澳網決賽輸給義大利球王辛納（Jannik Sinner）後，確實犯了一些錯，也需要花一些時間才能恢復過來。

茲維列夫在澳網男單決賽直落三敗給辛納，他說：「我想我可以贏得這場比賽，但很快的，我覺得他在各方面都戲耍我，所以我有時覺得有點迷失在那，辛納在比賽中都優於其他人，沒有什麼可以說的，但在那之後，我犯了一些錯。」

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茲維列夫在澳網結束後就繼續征戰，因為他2月就簽約要參加南美紅土賽季的比賽，如今回想起自己賽程的安排，他說：「我覺得我太誇張，沒有給自己的身體和思考時間接受發生的事情，賽季中這樣會有點疲憊，我做了愚蠢的決定，但那都是過去的事，我現在在溫布頓，我很期待這站比賽。」

溫網是茲維列夫唯一還沒打進決賽的大滿貫賽，他說：「我以前不特別喜歡草地，但像過去幾年我在這種場地打得很好，特別是去年，而我希望今年不會受傷，看看能走多遠，大家可能不認為溫網是我贏得的大滿貫，但我有信心，也許這是一項沒有人希望我贏的比賽，但我覺得我能做很好。」

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