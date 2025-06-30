中職》富邦與《Monster Hunter Now》再合作！韓團「YOUNG POSSE」賽後演出

富邦悍將「熱力製造所」7月12、13日登場 《Monster Hunter Now》再臨新莊。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將下半季的第一檔主題日，一起來到新莊棒球場讓熱力升溫！富邦悍將「熱力製造所」主題日 7 月12、13日登場，與人氣手機遊戲《Monster Hunter Now》再度攜手合作，跨界聯動內容全面升級，一起來到新莊城堡來場精彩的狩獵！此外更邀請到韓國新世代嘻哈女團 「YOUNG POSSE」在13日與悍將家人們見面，除了首度在台擔任開球嘉賓之外，更將帶 來賽後演出！

《Monster Hunter Now》去年與悍將合作推出活動受到球迷好評，這回再度來到新莊城堡 邀請悍將家人們一起化身獵人出動，活動兩天凡購票入場觀眾皆可獲得悍將限定的《Monster Hunter Now》聯名公會卡背景與紀念扇子；新用戶只要下載遊戲並出示手機畫 面，即可獲得悍將APP點數10點兌換券與限定好禮；另外只要在現場拍照或按讚粉絲專頁，也能再獲得驚喜贈品。7月12日（六）邀請《Monster Hunter Now》Game Director 菅野千尋擔任開球嘉賓，將首次踏上新莊棒球場，為悍將投出熱血的一球！

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引爆初夏的熱力，韓國新世代嘻哈女團「YOUNG POSSE」將在7月13日（日）蒞臨熱力 製造所，擔任開球嘉賓並帶來賽後演出，由Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun 組成的YOUNG POSSE，以融合Y2K風格與嘻哈態度的鮮明形象迅速爆紅，代表作 〈XXL〉、〈ATE THAT〉更令人上癮，成員們在舞台上的霸氣表現與私下的親民魅力形成強 烈反差，成為韓國音樂圈新生代中的注目焦點。她們特地在緊湊的行程中安排此行，將在滿 場悍將迷的熱情中，為棒球場注入滿點女力與音樂能量。

此外，主題日2天也安排豐富的舞台活動，12日賽前Fubon Angels將在「西瓜大挑戰」中與 球迷同樂對決；13日賽前則有「YOUNG POSSE」的限定見面會，提供球迷近距離接觸的難 得機會。場外也設有「悍將冰力解鎖」、「夏日雷霆挑戰」、「熱浪平衡之巔」等闖關活 動，等你來挑戰，完成闖關即可參加抽獎，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

《Monster Hunter Now》再臨新莊。（富邦提供）

《Monster Hunter Now》進場贈品。（富邦提供）

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