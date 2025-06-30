WTT挑戰賽》連斬4名中國女將登基 大藤沙月今年首冠開張

大藤沙月在決賽逆轉中國女將石洵瑤，快意封后。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的日本女將大藤沙月在2025年WTT札格瑞布挑戰賽扮演「中國殺手」，從16強起連續擊退4名中國女將，決賽再以4:2逆轉擊退世界排名15的石洵瑤，摘下今年首座WTT女單冠軍，也是她自去年蒙佩利爾冠軍賽之後，睽違半年再度奪冠。

去年在世界桌壇快速崛起的大藤沙月，16強先以直落三輕取從資格賽晉級的19歲小將朱梓予，8強再以3:1力退世界排名16的錢天一；4強對上另一位通過資格賽考驗的劉煒珊，大藤在局數0:2落後下力挽狂瀾，連下3局演出大逆轉。石洵瑤在4強賽迎戰剛奪下上一站盧比安納球星挑戰賽冠軍的日本名將長崎美柚，同樣克服局數0:2落後將對手逼進決勝局，決勝局石洵瑤在10:4聽牌下，雖然錯過6個賽末點，最終仍有驚無險以12:10拿下。

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大藤沙月生涯和石洵瑤交手6次雖然只拿下1勝，但最近一次在今年亞洲盃，大藤激戰5局才以2:3落敗。這次再度過招，大藤打完前3局仍以9:11、11:8、8:11居下風，但第4局起，大藤展現強悍的反手相持能力，全面掌控比賽節奏，以11:4、11:8、11:5連下3局，逆轉封后。

石洵瑤雖然和冠軍擦肩而過，仍收穫280分積分，本週世界排名將從15上升至生涯最佳的12名。

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