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WTT挑戰賽》直落四復仇19歲中國新星 張本智和今年第二冠到手

2025/06/30 12:26

張本智和直落四擊退中國陳垣宇，奪下今年第二冠。（取自WTT官網）張本智和直落四擊退中國陳垣宇，奪下今年第二冠。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第4的日本一哥張本智和，今天凌晨在2025年WTT札格瑞布挑戰賽男單決賽以直落四橫掃19歲中國新星陳垣宇，完成甜蜜復仇，也是他繼杜哈球星挑戰賽之後，今年第二度奪下WTT巡迴賽男單冠軍。

張本智和的奪冠之路充滿戲劇性，他在32強賽遭遇從資格賽晉級的中國好手徐瑛彬，在局數0:2的落後下展開絕地大反攻，以3:2逆轉，16強面對今年在清奈球星挑戰賽曾以3:1擊敗他的克羅埃西亞名將普卡爾，張本火力全開，以直落三快意復仇，其中第2局還演出11:0完封。

張本智和8強再度遭遇世界排名25的同胞好手戶上隼輔，戶上堪稱張本的天敵，雙方過去在國際賽四度交手，張本只贏過1次，包括去年札格瑞布挑戰賽4強、今年世錦賽男單32強，張本都吞下敗仗，這回同樣鏖戰5局，張本終於以3:2險勝，中止對戰2連敗。張本4強對上世界排名36的法國好手高齊，並未遭遇頑抗，以直落三輕騎過關，寫下對戰4連勝。

世界排名24的陳垣宇這一站也打出不錯的狀態，連續擊退日本吉村真晴、德國杜達及南韓安宰賢等好手，再度挺進決賽。陳垣宇年初在馬斯開特挑戰賽決賽曾以4:2扳倒張本智和，奪下今年首冠。

今天兩人再度會師決賽，首局張本智和在10:8聽牌下，被對手化解1個局點後就早早用掉暫停，最後順利以13:11先馳得點，第2局起張本打起來更堅定，以11:4、11:8、11:9再下3城，4:0封王。獲得亞軍的陳垣宇世界排名也將從24名來到生涯最佳的19名。

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