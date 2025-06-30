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台灣消防員林冠儀生日奪金 打敗捷克隊是最好生日禮物

2025/06/30 14:11

南投縣消防員林冠儀（右1）生日這天，與隊友拿下極限消防員團體金牌，是最好的生日禮物。（消防署提供）南投縣消防員林冠儀（右1）生日這天，與隊友拿下極限消防員團體金牌，是最好的生日禮物。（消防署提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕代表台灣參加世界警消大會，捷報不斷傳回國，首次參加極限消防員團體賽的投縣消防員林冠儀，與該隊的隊友拚命完成任務，為台灣再添1面金牌，而今天正好是林冠儀的生日，他說，沒想到能擊敗強敵捷克隊，感覺非常幸運，這是最開心的生日禮物，繼續還有兩項比賽，會全力以赴再拚獎牌。

來自南投縣埔里中心碑消防分隊的林冠儀，上屆的世界警消運動大會，即在健力男子臥推93公斤量級組摘下金牌、臥推加硬舉總和項目銀牌1面，健美及健體項目各獲得銀牌1面，總計獲得1金3銀。今年不知繼續挑戰健力項目，也首次參加極限消防員團體賽（男子35歲以上組），與來自消防署張溫忠、新北市消防局黃順生、桃園市消防局陳俊陽，全力以赴拚下金牌。

林冠儀很開心的把好消息發佈在Threads，讓家人、長官同事第一時間感受他的喜悅。林冠儀說，這是他第一次參加極限消防員團體項目，比賽前凌晨3點就睡不著，起來冥想，把比賽流程全部在腦海中跑一次，比賽時就專注在每個動作，使出全力，全隊扛下為國爭光的使命，最終打敗超級強敵捷克隊拿下金牌，而這天剛好是自己的生日，這面金牌是最好的生日禮物。

林冠儀也說，接下來有健力、Firefighter challenge（消防員挑戰賽）項目，會繼續努力、全力以赴。

代表台灣的消防弟兄在極限消防員團體賽，使出全力奮戰到底。（圖擷自林冠儀的影片）代表台灣的消防弟兄在極限消防員團體賽，使出全力奮戰到底。（圖擷自林冠儀的影片）

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