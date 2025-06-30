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籃球》捲入桃色糾紛的譚傑龍說明始末 強調無性騷擾跟索照

2025/06/30 13:21

譚傑龍。（資料照，記者林正堃攝）譚傑龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕曾入選國手的台灣男籃長人譚傑龍，上季因為「違反球團管理規範道德條款」，遭所屬的TPBL新北中信特攻宣布終止合約，但今天他的經紀公司發布聲明，除了向外界為不良行為致歉外，強調沒跟傳聞中的女生見過面，也沒跟對方要求過照片、影片、甚至是性愛影像，希望外界不要再散播不實謠言。

身高203公分的譚傑龍，上季在TPBL中信特攻僅出賽3場，平均上場7分鐘，沒有留下任何得分紀錄，只有1籃板，表現不佳之外還爆出桃色糾紛，讓特攻以違反球團管理規範道德條款，造成球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，決議與他終止合約。

事隔多日之後，譚傑龍今天透過經紀公司「莫利森有限公司暨晧宇國際股份有限公司」發表聲明，先是為自己個人之嚴重疏失的不良之行為向社會大眾道歉，畢竟自己是公眾人物，確實言行舉止應該要更謹慎，「未先行查證或詢問對方之年齡，實屬個人之嚴重疏失，在此仍對社會大眾深表歉意。」

譚傑龍同時也說明事件始末，強調未曾自行傳送或向對方索取任何不雅照片或影片，也沒有涉及性騷擾或猥褻之照片或影片，未涉有任何違反法律之情事，而他的經紀公司最後也呼籲，「涉及誹謗及侵害譚傑龍名譽之留言提出告訴，未來亦望大眾謹慎發言，並且切勿分享或流傳尚未查證之不實內容，否則本公司亦將依法追究相關民事及刑事責任，希勿自誤為禱。」

譚傑龍經紀公司聲明。（所屬經紀公司提供）譚傑龍經紀公司聲明。（所屬經紀公司提供）

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