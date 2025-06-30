籃球》台灣男籃主帥圖齊與高中教練團協助 花蓮偏鄉學童圓夢

台灣男籃總教練圖齊相當受到小朋友們歡迎。（全球人壽提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕全球人壽與中華民國小學體育總會聯手合作的2025「我的籃球夢 圓夢計畫」在花蓮圓滿落幕，台灣男籃外籍總教練圖齊與黎明技術學院總教練吳建龍客串反毒防詐大使，搭配新北市安坑國小生教組組長王振宇的闖關問答遊戲，許多小朋友在歡樂氣氛中也學到不少保護自己的正確觀念。

圖齊感謝全球人壽對偏鄉及弱勢地區小朋友們的大力支持，尤其這個活動非常有意義，不單打籃球這麼簡單，更重要是孩子們之間可以建立起連結、互相了解、分享情感，這些交流遠比技術層面更加重要，「能夠被邀請參與做公益，感覺非常榮幸、也很驕傲。我希望這些小朋友們能知道，國家隊的教練、國手們，其實沒有那麼遙不可及，那是他們有機會達到的目標。這條道路，人人都有機會走上去。」

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連續兩年受邀參加的客座教練吳建龍今年規劃分站訓練的菜單，他認為原住民小朋友的運動能力當然沒話說，除了球技培養之外，最主要還是希望透過訓練過程能與不同學校小朋友多認識，達到以球會友的效果，吳建龍強調：「我們教的不只是技巧，期許孩子們看到籃球更多層面的價值，讓這不只是項運動，更是讓人連結彼此、快樂成長的媒介。」

率領能仁家商助教團隊助陣的總教練李正豪首次獲邀共襄盛舉，他表示，能仁家商前總教練林正明生前致力於偏鄉公益，正好藉此機會貫徹「小羊哥」的遺志，發掘更多有天份的偏鄉小孩投入籃球運動，協助更多弱勢族群實現籃球夢。

花蓮富世國小正是此次參與學校之一，帶隊老師柳建華表示，該校發展運動以足球及田徑居多，學生們平常也會看職籃賽事轉播，而他帶隊學生中就有一位是前能仁家商球星陳貴祥的女兒陳恩多，當她聽到爸爸的母校學長、學弟們要來，便興奮地吵著要參加，還信心滿滿表示長大後想跟爸爸一樣厲害。

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