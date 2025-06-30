世界警消運動會連2日捷報 台灣消防員勇奪14面獎牌（影音）

〔記者陸運鋒／新北報導〕2025年世界警察消防運動會連續2日賽事中，台灣消防代表隊表現亮眼，截至目前已勇奪5金、6銀、3銅共14面獎牌，包括桌球、柔術與極限消防員三大項目，其中，男子35歲以上極限消防員團體賽打破歷年紀錄，首度擊敗連霸強權捷克隊，摘下金牌，成為本屆賽事最大亮點之一。

消防署指出，男子35歲以上極限消防員團體賽中，捷克為本項目長年常勝軍，為此，台灣隊成員自今年初便積極備戰，特別針對體能、技術、默契進行多次強化訓練與模擬演練，而本屆賽事中，終於戰勝多年無法擊敗捷克隊的關卡，奪下金牌，寫下世界警消運動會的歷史新頁。

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此外，台灣選手除團體表現亮眼，個人項目亦在世界賽中嶄露光芒，桃園市消防員朱智恩在男子30至34歲極限消防員賽事中，力壓世界12名頂尖選手奪金，並與隊友呂安育、陳俊羽聯手包辦金銀銅，展現驚人實力。

至於苗栗縣消防員黃雅慧則是本屆桌球項目亮眼女將，一人奪下單打、雙打雙金及混雙銀牌，表現穩健，堪稱「桌球女王」。

桃園消防朱智恩（中）、呂安育（左）、台中消防陳俊羽（右）在男子30-34歲極限消防員賽事中包辦金銀銅排，力壓世界12名頂尖選手。（消防署提供）

消防代表隊累計獎牌一覽（共14面）

【金牌×5】

女子桌球單打（40歲以上組）：黃雅慧（苗栗縣政府消防局）

女子桌球雙打：黃雅慧（苗栗縣消防局）

極限消防員男子30-34歲組：朱智恩（桃園市政府消防局）

柔術男子18+ 69公斤以下：許顥瀚（苗栗縣政府消防局）

極限消防員團體賽男子35+組：張溫宗（消防署特種搜救隊）、陳俊陽（桃園市政府消防局）、林冠儀（南投縣政府消防局）、黃順生（新北市政府消防局）

（首度擊敗世界警消運動會常勝軍捷克隊，創歷史紀錄）

【銀牌×6】

極限消防員男子30-34歲組：呂安育（桃園市政府消防局）

極限消防員男子40歲以上組：黃順生（新北市政府消防局）

男子桌球雙打：羅國洲（嘉義市政府消防局）

混合桌球雙打：黃雅慧（苗栗縣政府消防局）、羅國洲（嘉義市政府消防局）

柔術男子30-35歲組：林顯宗（臺中市政府消防局）

極限消防員團體賽女子18+組：江語庭、楊敏加（臺中市政府消防局）、羅雅元（臺北市義勇消防人員）、林羿萍（高雄市政府消防局）

【銅牌×3】

極限消防員男子30-34歲組：陳俊羽（臺中市政府消防局）

男子桌球單打（50歲以上組）：羅國洲（嘉義市政府消防局）

極限消防員團體賽男子18+組：朱智恩、馮至華、盧韋綱（桃園市政府消防局）、陳俊羽（臺中市政府消防局）

苗栗消防黃雅慧一人奪下女子桌球單打、雙打雙金牌及混雙銀牌。（消防署提供）

擊敗常勝軍捷克寫下世界極限消防員新篇章-消防署特種搜救隊張溫宗（左起）、桃園市政府消防局陳俊陽、南投縣政府消防局林冠儀、新北市政府消防局黃順生。（攝影師王茜瑜提供）

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