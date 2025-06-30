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圖輯》悍將本季首次「橫掃」對手 珠珠寶貝無緣見證「水鬼邦」

2025/06/30 17:11

昨日比賽開場，Fubon Angels由慈妹（中）擔綱C位領舞，氣場全開、魅力四射，表現毫不遜色於韓籍人氣成員李珠珢。（記者陳逸寬攝）昨日比賽開場，Fubon Angels由慈妹（中）擔綱C位領舞，氣場全開、魅力四射，表現毫不遜色於韓籍人氣成員李珠珢。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕昨（29日）晚，富邦悍將在主場新莊棒球場迎戰味全龍，進行原定5月18日因雨順延的補賽。悍將先發投手陳仕朋主投6局僅失1分，四棒戴培峰在首局敲出帶有打點的二壘安打奠定勝基，中繼投手林栚呈臨危受命，成功化解滿壘危機，最終富邦以5比1擊敗味全，延續主場六連勝。

本場補賽為5月16日至18日「邦龍三連戰」的最後一役，雖然因雨延後超過一個月，悍將仍以5比1、2比0與5比1三戰全勝，完成本季首次系列賽橫掃，展現團隊韌性與鬥志。

近期富邦悍將氣勢如虹，在上半季尾聲打出一波6戰5勝的佳績，「水鬼邦」持續發威，讓各隊聞風喪膽。從打線的適時發揮到投手群的穩定壓制，展現出團隊逐漸調整到位的競爭力。

系列戰期間，5月17日舉辦的「心動信號」主題日氣氛熱烈，Fubon Angels韓籍三本柱：李珠珢、李雅英與南珉貞合體登場，吸引大量球迷進場，當天新莊棒球場內野座無虛席。相較之下，昨晚補賽僅剩南珉貞應援，未能再現三人合體畫面，讓不少球迷感到可惜。不過，原訂於5月18日擔任開球嘉賓的影星黃尚禾仍依約出席，展現滿滿情義，也為比賽增添亮點。

富邦悍將「心動信號」主題日，啦啦隊Fubon Angels穿上女僕裝表演開場舞。（記者陳逸寬攝）富邦悍將「心動信號」主題日，啦啦隊Fubon Angels穿上女僕裝表演開場舞。（記者陳逸寬攝）
影星黃尚禾（左2）情義相挺，依約擔任開球嘉賓。（記者陳逸寬攝）影星黃尚禾（左2）情義相挺，依約擔任開球嘉賓。（記者陳逸寬攝）
5月17日舉辦的「心動信號」主題日氣氛熱烈，當天新莊棒球場內野座無虛席。（記者陳逸寬攝）5月17日舉辦的「心動信號」主題日氣氛熱烈，當天新莊棒球場內野座無虛席。（記者陳逸寬攝）
近期富邦悍將氣勢如虹，在上半季尾聲打出一波6戰5勝的佳績，「水鬼邦」持續發威，讓各隊聞風喪膽。（記者陳逸寬攝）近期富邦悍將氣勢如虹，在上半季尾聲打出一波6戰5勝的佳績，「水鬼邦」持續發威，讓各隊聞風喪膽。（記者陳逸寬攝）
先發投手陳仕朋獲選MVP，帶可愛的兒子一起上台領獎。（記者陳逸寬攝）先發投手陳仕朋獲選MVP，帶可愛的兒子一起上台領獎。（記者陳逸寬攝）
中繼投手林栚呈化解滿壘危機，振奮怒吼！（記者陳逸寬攝）中繼投手林栚呈化解滿壘危機，振奮怒吼！（記者陳逸寬攝）
四棒戴培峰在首局敲出帶有打點的二壘安打，奠定勝基。（記者陳逸寬攝）四棒戴培峰在首局敲出帶有打點的二壘安打，奠定勝基。（記者陳逸寬攝）
悍將先發投手陳仕朋獲選MVP，被隊友澆水慶祝。（記者陳逸寬攝）悍將先發投手陳仕朋獲選MVP，被隊友澆水慶祝。（記者陳逸寬攝）
昨（29日）晚，富邦悍將以5比1擊敗味全龍，完成本季首次系列賽橫掃。（記者陳逸寬攝）昨（29日）晚，富邦悍將以5比1擊敗味全龍，完成本季首次系列賽橫掃。（記者陳逸寬攝）

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