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西班牙籃球賽摘冠 宜縣南澳國小秀國旗宣示「我們來自台灣」

2025/06/30 19:16

宜縣南澳國小籃球隊參加西班牙巴塞隆納盃國際分齡錦標賽摘冠，在頒獎會場秀出國旗。（圖由林光章提供）宜縣南澳國小籃球隊參加西班牙巴塞隆納盃國際分齡錦標賽摘冠，在頒獎會場秀出國旗。（圖由林光章提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳國小籃球隊參加2025西班牙巴塞隆納盃國際分齡錦標賽，平均身高不到160公分的泰雅族小將，面對高他們一個頭的西方球員毫無懼色，在12歲男生組以5戰全勝摘冠，頒獎典禮會場秀出國旗，展現為國爭光的喜悅。

南澳國小是宜蘭縣的原鄉學校，校方積極推廣籃球運動，曾到芬蘭、匈牙利、保加利亞參賽，今年再獲中華民國籃球協會推薦，由校長林光章帶隊赴西班牙比賽。

南澳國小主要對手是人高馬大的西方球員，南澳小將的身高雖然矮人一截，但以速度與耐力取勝，台灣時間6月29日晚間闖進決賽，最終以5戰5勝戰績奪下金盃。

隨隊出國的南澳國小主任鄭轅緒今天（30日）受訪時說，南澳小將球衣正面繡上大大的「TAIWAN」字樣，頒獎典禮會場也秀出青天白日滿地紅的國旗，送給外國球員的胸針交換禮物，上面印製台灣圖案、國旗、From Taiwan字樣，藉此告訴各國選手，「我們來自台灣」。

南澳小將致贈的交換禮物，除了特製胸針，還有宜蘭知名伴手禮牛舌餅、印有泰雅圖騰的鑰匙圈，都是很有台味的小物，小將們賽前與對手互換禮物、握手致意，表現出運動員精神，另獲大會頒發最佳團體精神獎，球員希望盡一己之力，幫國家拓展國民外交。

鄭轅緒說，南澳國小籃球隊由5、6年級學生組成，平時利用清晨及下課後團練，1天至少2小時，培養出極佳的團隊默契，再搭配速度與耐力，彌補身材方面的劣勢，此行賽事全隊將士用命，即使遭遇強敵仍臨危不亂，成為奪冠關鍵，期許他們再接再厲，繼續為國爭光。

南澳國小泰雅族小將（黑色球衣）上場比賽時，面對高他們一個頭的西方球員（綠色球衣）毫無懼色。（圖由林光章提供）南澳國小泰雅族小將（黑色球衣）上場比賽時，面對高他們一個頭的西方球員（綠色球衣）毫無懼色。（圖由林光章提供）

南澳國小校長林光章（左2）、主任鄭轅緒（右1）等人，與西班牙教練（中）交換禮物。（圖由林光章提供）南澳國小校長林光章（左2）、主任鄭轅緒（右1）等人，與西班牙教練（中）交換禮物。（圖由林光章提供）

南澳小將送給外國球員的胸針，印有台灣圖案、國旗及From Taiwan字樣。（圖由林光章提供）南澳小將送給外國球員的胸針，印有台灣圖案、國旗及From Taiwan字樣。（圖由林光章提供）

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