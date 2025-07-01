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力拚溫網三連霸 艾卡拉茲首輪鏖戰5盤驚險晉級

2025/07/01 03:45

〔中央社〕西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天有驚無險，在與義大利老將佛尼尼（Fabio Fognini）鏖戰5盤後勝出，他要尋求溫布頓網球錦標賽男單三連霸。

法新社報導，男子單打世界排名第2的艾卡拉茲於溫網中央球場（Centre Court）悶熱難耐天氣下苦戰逾4個小時，最後以7比5、6比7（5/7）、7比5、2比6、6比1力克38歲的佛尼尼，驚險闖進次輪。

這是「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）於2010年溫網男單首輪打了5盤險勝哥倫比亞選手法拉（Alejandro Falla）以來，首度有上屆冠軍在溫網首輪必須鏖戰5盤才晉級。

有「小蠻牛」之稱的艾卡拉茲今天表現時好時壞，包括發生62次非受迫性失誤，但他拒絕讓自己顯露疲態。

22歲的艾卡拉茲到了決勝盤第2局時，在關鍵時刻破發，下一局又救了兩個破發點後，他大吼一聲「加油」。

佛尼尼不是省油的燈，給了艾卡拉茲一場比原本預期還嚴厲的考驗，但男單世界排名第138的佛尼尼最後精疲力竭，艾卡拉茲再度展現他在決勝盤的高超球技。

艾卡拉茲打過18次大滿貫賽首輪比賽，從未吞過敗仗，而他在前兩屆溫網男單決賽打敗的對手都是塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

艾卡拉茲將於本屆溫網第2輪迎戰英國選手塔維特（Oliver Tarvet），他說這會是另一場艱難的考驗。1140701

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